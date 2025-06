Haos u sitne sate: Bebica i Anđela zaratili nikad brutalnije, uvrede pljušte na sve strane! (VIDEO)

Ne biraju reči!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Teodori Delić kako bi progovorila o raskidu sa Nenadom Marinkovićem Bebicom.

- Meni neće niko da mlati prstom ovde, neće mene niko vaspitati. Vikao mi je mrš i tako dalje - rekla je Teodora.

- Ona je mene gađala kao kera parama, a posle mi je rekla: ''Mrš keru''. Ovog puta je došlo do kraja i držim se toga da jeste. Ne želim da me niko niko ovde ponižava i to je tako. I dalje mi prebacuje za Aleksandru. Pun mi je k*rac budalaština - rekao je Bebica.

- Teodora je počela non stop da mu zamera kako on komentariše odnos Gastoza i Anđele. Ona se ne slažes njim i krene da plače. Ja verujem da je ona nešto imala sa Gastozom i to se vidi u vazduhu - rekao je Ivan.

- Trpi vrećo g*vana. Teodora nije Miljana i neće se j*bati s drugima. Maltretiraj ovu devojku i psihički i fizički - rekla je Anđela.

- On meni konstantno prebacuje za Gastoza - rekla je Teodora.

- Je l' ti veruješ svojoj devojci? - upitala je Anđela.

- Naravno, a on će u prvoj svađi pokušati da slaže - rekao je Bebica.

- Stoko jedna - rekla je Anđela.

- Vrećo g*vana - rekao je Bebica.

- Ti si vreća g*vana - rekla je Anđela.

- Bebice ti si rekao da je Anđela najveći folirant u kući - rekao je Milan.

- Naravno, to i jeste - rekao je Bebica.

- Pričaj o tome što si vređao majku svoje devojke i što si joj rekao da joj je majka k*rva - rekla je Anđela.

- Ićićeš i ti u izolaciju tamo pošto ti voliš tamo da pljucneš - rekao je Bebica.

- Ima da se treseš dok je budeš gledao kako igra sa nama i uživa - rekla je Anđela.

- Ti si jedino psihopata - rekao je Bebica.

- Sutra će tvoja devojka s nama da igra, a ne da stoji pored tebe kao drvena Marija - rekla je Anđela.

- Teodora je izdržala ove dve godine koliko joj je trebalo i sada je to došlo. On je njoj vadio zube i sve to. Ona njega ne voli i ne može očima da ga smisli. Ona je namestila sebi priču do kraja. Sad je uzela honorare i boli je uvo - rekao je Munje.

Autor: N.Panić