Ponovo je Gastoz kriv: Anđela proglašena za najvećeg egoistu, ona sigurna da joj je veza donela lošu etiketu! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima "Elite" rezultate ankete za najvećeg egoistu.

Treće mesto zauzeo je Jovan Pejić Peja.

- Pa jeste to pokazao, u odnosu sa Enom, u drugarskim odnosima i za svoju porodicu. Ona neke stvari nije mogla da zna da on nije pričao. On gleda samo sebe, koliko god da predstavlja da je to drugačije - rekla je Milena.

- Bio sam još veći egoista, drago mi je da nisam prvi nego bar da sam treći. Milenu jesam izvređao, ja bih da joj se izvinim jer može majka da mi bude - dodao je Peja.

Drugo mesto zauzela je Aneli Ahmić.

- Ja sam razmišljala danas da je stavim na anketu, ali slažem se da ima to. Ima to da je u pravu i da je žrtva - rekla je Sofija.

- Gleda samo sebe i svoj interes, ne mari za druge - dodala je Kačavenda.

- Nisam je očekivao, ali pošto sam sa njom tri i po meseca da ne mari ni u jednoj sekundi kako je meni, već samo gleda sebe - pričao je Luka.

- Ja sam Lav u horoskopu i slažem se da sam egoista - dodala je Aneli.

Prvo mesto zauzela je Anđela Đuričić.

- Gastoze, da li si pitao Anđelu kojim autom je otišla u Crnu Goru posle Zlatibora? - pitao je Milan Milošević.

- Odmah to demantujem, otišla sam svojim kolima. Nikad nisam izlazila sa teritorije Srbije - umešala se Anđela.

- Ljubavi, je l' si ubila nekog? Neko se nameračio na nju, ona je jako dobra i povučena osoba, koja je simoatična i draga, ne misli samo na sebe i to je pogrešno. Ljudi su je pogrešno protumačili jer su možda revoltirani zbog stvari koje mi je rekla. Na mene se naljutila bez razloga jer sam ja bio ljut na nju. To su naše besne gliste i sve to prođe - govorio je Gastoz.

- Ja sam je naveo i naravno da jeste. Ona je to pokazala, sebi hoće dobro i ne mari za druge. Ona je spremna na sve i ne mari za druge. Mi vidimo šta ona radi, u šestoj sezoni je išla protiv roditelja - govorio je Bebica.

- On psuje roditelje, a kome mi da mu psujemo kad mu ni deca nisu sveta? - pitao je Gastoz.

- Mislim da sam to pokazala u odnosu sa njim, koliko god da pričaju da sam ista. Ja sam poradila na svom samopouzdanju, pa sam možda nekad previše egoista. Neka su glasali, hvala i kad je dobro i kad je loša anketa. Hvala i to je to - dodala je Anđela.

- Burazengije shvataju da nismo mi, nego njegova devojka. Toliko o tome koliko mu poštuju devojku, isto kao i prijatelji - rekao je Ivan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić