NIŠTA JOJ NIJE SVETO, NAJVEĆI SKOT I FOLIRANT! Ana Spasojević urnisala Aneli: Luku ne interesuje za tri života, Terzu su samo iskoristili!

Belu kuću u "Eliti" trese sukob Aneli Ahmić i Borislava Terzića Terze. U sve je umešan i Luka Vujović, Anelin dečko, koji se zavadio s prijateljem Terzom zbog devojke, međutim sinoć je došlo do preokreta, te su se obojica urotili protiv nje.

Aktuelna zbivanja je za naš portal prokomentarisala bivša učesnica Ana Spasojević, inače Terzina prijateljica.

- To mi je katastrofa teška, Aneli i Luka. Lakrdija najobičnija, fejk odnos! Luku ne interesuje Aneli za tri života, on se samo sprda ovde. Aneli neće da vidi ni na mapi kada bude izašao, neće ni na Instagramu da je zaprati. Ona je skot najobičniji, najveći folirant u rijalitiju. Žena samo gleda kako da dođe do prvog mesta, ništa drugo joj nije sveto i ništa drugo je ne interesuje. Mene svi pljuju i napadaju po TikToku što sam je opsovala kada je ona meni opsovala sestru, rekla sam joj da se j*be na svoj praznik. To sam joj rekla na ličnoj, a ne nacionalnoj osnovi. Sav narod volim, odakle god da su i koje god veroispovesti, nikada u životu nikoga nisam uvredila na taj način, niti bi mi palo na pamet. To je bilo na ličnoj osnovi, jer je ona meni psovala šta je psovala - rekla je ona.

- Nikada ona Terzi nije bila drugarica, niti je prema njemu bila iskrena. On joj je trebalo tu da skače za nju kad treba, držala ga je na distanci jer zna kad uđe u crveno da može svašta da kaže. Sad, kako ide kraj, odgovara joj da uđe sa njim u konflikt da bi je Terza vređao, psovao, da bi ispao monstrum, a ona jadna, žrtva. Ona nije Aneli Ahmić, već Aneli Žrtva, to joj je prezime. Konstantno pokušava da ispadne žrtva, ali to ne može zbog svojih postupaka - objašnjava Spasojevićeva, koja ističe da je jedino Terza u druženju sa njima dvoma bio iskren.

- Luka takođe Terzi nije prijatelj. Iskorišćavao ga je da ga brani kada Aneli priča nešto, to nikakvo prijateljstvo nije. Jedino je Terza tu iskren, a njih dvoje nisu prema njemu, mada nisu ni jedno prema drugom, a kamoli prema Terzi. Luka se samo sprda i pravi priču. Svi koji govore da se vidi da se Luka zaljubio, ne znam u koga, možda u sebe, ali u Aneli, Sandru niti bilo koga drugog nije - zaključila je ona.

Autor: D. Tanasijević