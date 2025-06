PREPLAVILE GA EMOCIJE: Gruja suzama poplavio kazino, Mima pošizela zbog njegove reakcije! (VIDEO)

Ne želi njemu utehu!

Nikola Grujić Gruja slomio se uz pesmu "Ja nemam drugi dom". On je ronio gorke suze, a Nenad Marinković Gastoz ga je tešio, međutim, kad je došla njegova devojka Milena Mimas Šarac da ga smiri on je to odbio jer su ga stigle emocije zbog dece.

- To je pesma za moju decu, ti tu nemaš šta da se mešaš - rekao je Gruja.

- Ako dopuštaš Gastozu da bude uz tebe, zašto mene guraš? Ajde, još malo je ostalo i to je to videćeš ih - dodala je Mimas.

Autor: A. Nikolić