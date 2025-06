Ovo nikako niste smeli da propustite!

Utorak je rezervisan za dobar provod u Eliti. Upravo tim povodom, Peđa Vujić i Tamara Tara Ćirić ukrstili su glasove, kako bi zabavili takmičare, a pored toga, još mnoga dešavanja obeležila su noć za nama.

Takmičari su se oduševili kad su ugledali Peđu Vujiča i Tamaru Taru Ćirić na bini, pa su odmah pošli do njih da se pozdrave i uživaju u provodu pored bine.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Luka Vujović prišao je Stefanu Kariću kako nbi s njim porazgovarao o potencijalnoj trudnoći Aneli Ahmić.

- Rekla mi je da tableti treba pet dana da deluje, a ona je popila pet dana posle odnosa. Nisam hteo nikad da kažem, ali je on dala povoda da aliudiraju - rekao je Luka.

- Možda je mislila da ćete opet imati odnos - rekao je Karić.

- Nisam hteo nikad da kažem, ali je on dala povoda da aliudiraju - rekla je Luka.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Aneli Ahmić porazgovarala je sa Markom Đedovićem o Luki Vujoviću i otkrila mu da ga je uhvatila kako flertuje sa Sandrom Obradović na njene oči.

- Prekoputa Luke stoji Aleksandra i jedno drugom sve vreme pokazuju očima. Malopre je gledao Sandru i ja pogledam slučajno Sandru i ona direktno pogleda u mene. Ja glupača, uhvati mi pogled. Flertuje sa Sandrom zamisli, dečko je bolestan. Ne bih više bila s njim u životu. Zamisli malopre priča sa Ivanom o mojim tabletama. Danas mi se zgadio sa Terzom, a ja znam najbolje što mi se zgadio - rekla je Aneli.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić ponovo imaju turbulencije u odnosu, nakon što ju je posle emisije "Pretres nedelje" uhvatio u laži o Pavlu Jovanoviću. Iako im je komunikacija tokom žurke bila jako loša, ona se nije odvajala od njega.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Sofija Janićijević, Dača Virijević, Sandra Obradović i Jordanka Denčić otišli su kod Drveta mudrosti kako bi mu otkrili zadatak koji su smislili da bi dobili alkohol zauzvrat. Naime, oni su želeli da napakoste Aneli Ahmić, te su isplanirali da joj ukradu Lukin kačket i daju ga Eni Čolić.

Uroš Stanić ćaskao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Mateom Stanković, a u momentu kada je ugledao Anđelu Đuričić nije mogao da joj ne udeli kompliment, na šta je Gastoz ostao potpuno nem.

- Vidi Anđelu lepoticu, kakvu devojku imaš Gastoze - rekao je Uroš, a Gastoz je ostao nem.

- Kakvu devojku ima, bolje da je nema - rekla je Anđela.

Marko Stefanović hodao je sa Sanjom Grujić kroz Belu kuću i u jednom momentu počeo da peva pesmu zbog koje su svi gledaoci ostali šokirani. Naime, obzirom da je Ena Čolić često optuživala Sanju Grujić da se bavi crnom magijom i da je veštica, čini se da je on ovim potezom to potvrdio.

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević već dugo pričaju kako će da naprave distancu u svom odnosu zbog Draganine porodice, ali im to ne polazi za rukom.

Njih dve su i ovu žurku celu provele zajedno, a čak su imale i strastvene poljupce u usta pred punim kazinom, pa je jasno da im je u ljubavi bolje nego ikad.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Ena Čolić sedela je ispred kazina sa Milenom Šarac Mimas kada je ugledala Jovana Pejića Peju u društvu Ivana Marinkovića i zbog toga se mnogo iznrvirala. Ona nije ostala imuna, već je morala da ih potkači obojicu.

- Stoji kao p*čka sa Ivanom, a Gruja ne zna ništa da mu kaže jer misli da su obojica degenerici - rekla je Ena.

Enu Čolić iznervirao je Jovan Pejić Peja koji je stajao sa Ivanom Marinkovićem, te se besna kao ris vratila u kazino i izrekla skandalozne uvrede na račun svog neprijatelja Ivana.

- Džukela mrtva, da Bog da kod majke što pre završio. Svaki dan ću to da mu ponavljam i Bogu da se molim da me liši mojih dušmana - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić ponovo imaju turbulencije u odnosu, nakon što ju je posle emisije "Pretres nedelje" uhvatio u laži o Pavlu Jovanoviću. Iako im je komunikacija tokom žurke bila jako loša, ona se nije odvajala od njega i na sve moguće načine je pokušavala da popravi njihov odnos.

Anđela nije prestajala da grli i ljubi Gastoza, a on je čak nije ni gledao, nego se provodio za sebe, dok ga je ona obasipala panjom. Ostaje da vidimo da li će imati Đuričićeva upornosti da se izbori za mir ili će shvatiti ipak da se ponižava i da su je laži očigledno skupo koštale.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Luka Vujović slomio se na komade zbog haosa koji se desio između Borislava Terzića Terze i Aneli Ahmić u subotu, pa je počeo da viče i jeca na sav glas.

- Tužno je da mi drug pljune devojku, on koga najviše volim u kući... On i Stefan... Terza, šta si napravio - jeca je Luka, pa nastavio:

- Šta si napravio? Majmune jedan, šta si napravio? Zašto? - urlao je on.

Jovana Tomić Matora od starta rijalitija imala je konstantne sukobe sa Anđelom Đurićić, te i ako se činilo da su sada spustile loptu, Matora je dokazala da to ipak nije tako.

- Pozdrav za našeg druga Đoleta, mi te nismo izdali. J*bao te vođa u d*pe da te j*bao - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Sofija Janićijević, Dača Virijević, Sandra Obradović i Jordanka Denčić tražili su tajni zadatak od Drveta mudrosti da sakriju kačket od Luke Vujovića koji je poklonio Aneli Ahmić, a sada su se bacili i na izvršenje tog zadataka.

Naime, Dača i Jordanka nisu mogli sami da pronađu kačket, te im je Sofija Janićijević pripomogla i uspeli su u svojoj nameri.

Luka Vujović nije mogao da se smiri zbog situacije koja se u subotu desila između Borislava Terzića Terze i Aneli Ahmić, kad ju je on pljunuo, a Stefan Karić pokušavao je da ga smiri i dozove pameti.

- I sam znaš koliko je dobar Terza, a to ne mogu da mu oprostim nikad u životu, a dobar je momak - rekao je Luka.

- Zato sam ti rekao da ne ulaziš u suboke odnose, toga ovde nema. Okej poštovanje, ali ovde nikad ne znaš šta može da se desi i da ne bi došlo baš do ovoga - govorio je Karić.

- Aneli je nebitna, ali sa njim ne mogu više da komuniciram kad me je razočarao. Ona me je isto razočarala i ne zanima me za 100 života - dodao je Vujović.

Borislav Terzić Terza pre samo nekoliko dana izjavio je u emisiji ''Pitanja novinara'' da se kaje što nije ostao sa Sofijom, već je izgubio i Milicu Veličković i Sofiju Janićijević. Čini se da je već pokušao da ispravi grešku i da više ne gubi vreme.

Naime, Sofija Janićijević u jednom momentu je izlazila iz kazina, te je Borislav Terzić Terza uhvatio, zaglio i poljubio u glavu. Da li su oni sve bliži pomirenju ili pokušavaju da zataškaju svoje emocije, ostaje nam da ispratimo.

Jordanka Denčić pre samo nekoliko dana pokušala je da pomiri Enu Čolić i Nenada Marinkovića Gastoza, što joj je Anđela Đuričić žestoko zamerila i zapretila joj da nema prava na još jednu grešku. Čini se da to Jordanku nije zanimalo, te joj je zabila novi nož u leđa.

Dača Virijević i Ena Čolić pokušavali su da takmičarima ''Elite 8'' podele uloge u učenika u srednjoj školi, te su u jednom momentu otkrili da je Gastoz tip muškarca koji je oduvek žudeo za najboljom ribom, pa su kao primer naveli Sofiju Janićijević, što Jordanka nije demantovala, već se samo osmehnula.

Aneli Ahmić žestoko je oplela po Luki Vujovići kod Marka Đedovića. Ona je ubeđena da će se on nakon njihovog sukoba pomiriti sa svima sa kojima je ratovao.

- Videćeš, ja nikad neću biti sa njim, ali kroz par dana kad skonta sa svima će da priča... Sa Terzom, Sandrom, Sofijom, Dačom, sa svima, dajem mu rok sedam dana. Mogu da dam i tri dana rok. On bi da ja pričam ono što njemu odgovara i da govorim kako je divan i krasan. On bi da ja govorim nešto što nije. On donosi samo da jedem, s*rem se na to. Ja sama znam da jedem. Ja ni ne jedem to što pravi, ja ne volim da neko titra oko mene - govorila je Aneli.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Borislav Terzić Terza prišao je Luki Vujoviću kako bi video da li je dobro, a on je bio uveliko u snu i zamolio ga da ga ostavi na miru jer spava. Da li je Luka ovako iskulirao Terzu zbog Aneli ili je ipak samo želeo da nastavi sa spavanjem, ostaje nam da ispratimo.

- Šta ti je bilo? - upitao je Terza.

- Ništa, pusti me da spavam - rekao je Luka.

Danijel Dujković Munjez ušao je u sukob sa Milenom Kačavendom, a Nenad Marinković Gastoz odmah je prišao da je skloni od nje i smiri ga, što mu je pošlo za rukom.

- Šta je, smeće? - vikao je Munja, a onda ga je Gastoz sklonio od nje.

- Popila je, pusti je u p*čku materinu - dodao je Gastoz.

- U pravu si - rekao je kratko Munja.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Danijel Dujković Munjez nastavio je da provocira Milenu Kačavendu koja je bila van sebe, a Marko Đedović i Nenad Marinković Gastoz pokušavali su da ga smire i dozovu pameti.

- Možeš li da ispoštuješ jedan utorak? - pitao je Gastoz.

- Šta je ona tebi dobacila? Provociraš. Što si joj prilazio? - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Milena Kačavenda brutalno je zaratila sa Danijelom Dujkovićem Munjezom tokom žurke, a Nenad Macanović Bebica i Marko Đedović odmah su izašli napolje s njom i pokušali da je urazume.

- Milena, daj molim te smiri se - rekao je Đedović.

- Izdrži još četrdeset dana - rekao je Bebica.

- Je l' si normalna da će Munja da te isprovocira? Nemoj da se blamiraš - rekao je Đedović.

Danijel Dujković Munjez posvađao se sa Stefani Grujić jer mu se nije svidelo što zauzima stranu Milene Kačavende u sukobu koji je imao sa njom.

- Hoćeš da izađem da je vređam? Što je brani? - pitao je Munja.

- Mene ne poštuješ jer ako ti kažem da staneš ima da staneš. Meni si pokvario veče, ja sam bitna tebi - vikala je Stefani.

- Ima da im j*be sve žive - poručio je on.

Borislav Terzić Terza prišao je Mileni Kačavendi kako bi je smirio posle sukoba sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, ali ona nije mogla da se suzdrži već ga je brutalno izvređala, dok je on ljubio sve vreme.

- Šta se ti mešaš? Šta skačeš ti na mene? - upitala je Milena.

- Šta skačeš ti na mene? - upitao je Terza.

- Je l' sam bila u pravu slino jedna? - upitala je Milena.

Nikola Grujić Gruja slomio se uz pesmu "Ja nemam drugi dom". On je ronio gorke suze, a Nenad Marinković Gastoz ga je tešio, međutim, kad je došla njegova devojka Milena Mimas Šarac da ga smiri on je to odbio jer su ga stigle emocije zbog dece.

- To je pesma za moju decu, ti tu nemaš šta da se mešaš - rekao je Gruja.

- Ako dopuštaš Gastozu da bude uz tebe, zašto mene guraš? Ajde, još malo je ostalo i to je to videćeš ih - dodala je Mimas.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Borislav Terzić Terza nastavio je svoj razgovor sa Milenom Kačavendom, a ona je gledajući ga u jednom trenutku počela da plače na sav glas jer ne može da se osveti njemu i Danijelu Dujković Munjezu.

- Beži metar od mene da ti ne bih glavu otkinula - rekla je Milena.

- Šta sam ja tebi kriv, imam svoje probleme? - upitao je Terza.

- Pa? Je l' sam ti ja kriva? - upitala je Milena.

Milena Kačavenda otišla je u kazino nakon razgovora sa Borislavom Terzićem Terzom, te joj je prišao Ivan Marinković koji je pružio podršku i zamolio je da se smiri, što se ne viđa svaki dan.

- Kačavenda, koji je tebi k*rac? - upitao je Ivan.

- Ništa, prišao je da mi se izvini i ja sam ga sklonila jer nema izvinjenja. On bi da se izvini jer je kraj, ali mene to ne interesuje - rekla je Kačavenda.

- Dobro, ajde smiri se - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Milena Kačavenda imala je žestok obračun sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, zbog čega je isplakala more suza, a njena najbolja prijatelja Sofija Janićijević je ponovo dokazala da nije nikakav prijatelj. Dok Milena proživljava ove teške trenutke, ona se pokupila i otišla da spava.

- Gde je Sofija? - upitala je Milena.

- Otišla da spava u Odabranima - rekla je Sandra.

Danijel Dujković Munjez i Stefani Grujić brutalno su se svađali u kući Odabranih, a ona je zbog njegovih žestokih prozivki ponovo završila u suzama.

- Žrtvo, još 30 dana asi žrtva. Otišla si da budeš lezbijka i majka te je podržavala da kriješ trudnoću. Svako ko ti kaže da je drugačije te laže, nećeš da priznaš svoje loše postupke. Ona će da igra rijaliti, a naše dete je u pitanju. Ceo život dete treba da živi sa mnom i sa njom, a dete će jednog dana da čuje šta je ona pričala - govorio je Munja.

- Ne mogu više da trpim torturu, on mene svaki dan maltretira. Nisam ja kriva, prestani da piješ - vikala je Stefani.

- Ja nisam pio. Ti nemoj da piješ ako ne znaš - dodao je Munja, a onda je Stefani poludela i obezbeđenje je uletelo kako ne bi došlo do njihovog sukoba.

Danijel Dujković Munjez došao je do pušionice kako bi nastavio svoj sukob sa Milenom Kačvendom, te joj se tom prilikom unosio u facu i brutalno je izvređao.

- Ko sme da dira tuđu decu i pokojnike? Samo pitam, pa ko se pronađe - rekao je Munja.

- Je l' moguće da si toliko pokvaren? - upitala je Matea.

- Matea, pusti ga - rekla je Milena.

Borislav Terzić Terza umešao se u sukob Danijela Dujkovića Munjeza i Milene Kačavenda kako bi njega obuzdao i prekinuo haos koji se dešava.

Borislav Terzić Terza umešao se u sukob Danijela Dujkovića Munjeza i Milene Kačavenda kako bi njega obuzdao i prekinuo haos koji se dešava.

- Ja nju nisam vređao, a ona je meni uzela dete u usta - dodao je Munja.

- Ne obraćaj mi se više, završio sam sa ovim malim smradom - poručio je Terza.

Nenad Marinković Gastoz uleteo je u pušionicu da bi smirio Milenu Kačavendu, a ona mu se sve vreme pravdala kako nije dirala Danijela Dujkovića Munjeza nijedne sekunde.

Nenad Marinković Gastoz uleteo je u pušionicu da bi smirio Milenu Kačavendu, a ona mu se sve vreme pravdala kako nije dirala Danijela Dujkovića Munjeza nijedne sekunde.

- Ne diram ga, dece moje - rekla je Milena.

Jordanka Denčić plakala je u zagrljaju Milene Kačavende jer joj je bilo krivo što se svađala sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, zbog čega se Nenad Marinković Gastoz iznervirao i oterao je na mesto.

- Ja pričam, marš na mesto. Ne mogu svaki vikend tebe da smirujem - rekao je Gastoz.

- Ja pričam s njom najnormalnije - rekla je Jordanka.

- Nisi najnormalnije, poslaću te u Tutin da prodaješ piće. Je l' hoćeš da budeš kao Sanja? - upitao je Gastoz.

Milena Kačavenda stajala je sa Stefani Grujić ispred kapije kada joj je Danijel Dujković Munjez prišao i nastavio sa žustrom raspravom, koja traje već drugi sat. Da li će se njih dvoje već sutra pokajati za ove teške reči ili još veći rat tek sledi, ostaje nam da ispratimo.

- Sramota je tvoja dva klinca pošto misle da si ih lepo vaspitala, ali ništa od toga - rekao je Munjez.

- Ti si tužna i nesrećna u svom životu. Ja sam na kamati, a šta si ti?! Odrekla su te se deca i ovde te nazivaju k*rvetinom i ti se družiš s tim ljudima, tako da se slažeš s njim. Muž te napustio posle 28 godina, je l' znaš koja si ti jadnica? U ''Elitu 9'' ćeš da uđeš jer nećeš da sediš u stanu sa pet jadnica, tvojih drugarica - rekao je Munjez.

- Sve si u pravu - rekla je Milena.

- Je l' te napustio muž? - upitao je Munjez.

- Je l' te napustio muž? - upitao je Munjez.

Danijel Dujković Munjez nastavio je da teroriše Milenu Kačavendu i vređa je žestokim uvredama dok mu ona ćuti, te mu je još jednom dokazala koliko joj je jaka psiha i da može da izdrži sve napade.

- Sramoto, ti ćeš meni da govoriš da sam NN bez da sam ja kriv - rekao je Munjez.

- Tako je - rekla je Milena.

- Ostavila si decu kad si im bila najpotrebnija - rekao je Munjez.

Nenad Marinković Gastoz sedeo je za stolom i sve vreme dobacivao Kristini Buđevac, a ona je kroz njegove provokacije provalila da bi volela da je on njen momak.

- Šta ćeš da radiš sa 100 godina? Da duvaš sto svećica i sto k*raca? To ti je u očima - rekao je Gastoz.

- Seljačino - ponavljala je Kristina.

- Anđela, Gastoz me napada i priča mi da sam k*rva i da ću da se j*bem sa 100 godina. Bolje ti razmišljaj gde ćeš ti da budeš - govorila je Kristina.

- Pa kad sa 20 godina imaš dva momka, šta ćeš da radiš? - pitao je on.

Danijel Dujković Munjez indirektno je Stefana Karića spomenuo u raspravi sa Milenom Kačavendom, što se njemu nije nimalo dopalo, te je odmah skočio da se obračuna sa Munjom. Naravno, Munja je dokazao da po svemu sudeći ima hrabrosti samo da se svađa sa ženama, obzirom da se Stefanu odmah izvinio i povukao.

- Da li si podržavala Anu ili Anđelu? - upitao je Munjez.

- Munjo hoćemo da spavamo - rekao je Karić.

- Ne pada mi na pamet da se pomerim od nje. Nek uzima svoju decu u usta, moju nećeš. Obrati se svom drugaru, pa se njemu izvinjavaj - rekao je Munjez.

Autor: S.Z.