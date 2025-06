TI SI JEDAN PRE*ERVATIV: Kačavenda zapenila jer Munjez krivi nju za njihov okršaj, on ne bira način da je uvredi: DECA TE SE STIDE! (VIDEO)

Na samom početku emisije ''Radio Amnezija'', Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza osvrnuli su se na žurku u Eliti.

- Juče se Luka plakao zbog tvoje svađe sa Aneli - rekao je Munjez.

- Da, ali to ne može da se ispravi sad. Što ste se Kačavenda i ti posvađali? - upitao je Terza.

- Ja nisam kriv jer sam upisan kao N.N., ona je pokazala ko je. Argumente za sve što sam rekao ima. Mislim sve što sam joj rekao, a ona neka ne pije ako ne zna - tekao je Munjez.

- Nas dvojica smo se posvađali jer sam te smirivao. Mislim da si preterao. Iskreno, ja sam rekao sve što sam imao - kazao je Munjez.

- Što ne kažeš kako je naša svađa započela? Umesto da se izviniš, ti ovo radiš. Bio si letva pijan, mortus. Krenulo je s njegovim ''ko si ti da me komentarišeš?'' Ja od go*nara izvinjenja više ne primam. Ti si običan prezervativ. On je krenuo da se izvinjava meni jer je na ''Pretresu sa Milanom Miloševićem'' rekao sve i svašta. Ja sam mu rekla da se pomeri, a on je tada krenuo da mi izgovara sve i svašta - kazala je Kačavenda.

- Nemaš ti šta da mi govoriš. Ovo nije istina što je rekla. Ja joj jesam prišao, nisam bio drzak, ni ništa. Ona meni spominje dete, ja ću njoj decu. Ne vređam ih, samo kažem da je se deca stide. Da, Milena, deca te se stide. Nebitna si - istakao je Munjez.

