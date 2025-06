Definitivni kraj?! Teodora oduvala Bebicu, sasula mu sve u lice, pale nikad burtalnije uvrede! (VIDEO)

Šok!

Naredni sagovornici voditeljskog para Borislava Terzića Terze i Danijela Dujkovića bili su Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica.

-Ti si rekla da si se srednje žalosno provela? upitao je Munja.

- Pa gore sam se provela posle debate, kao što ste videli pljunuo me je- rekla je Teodora.

-Što si je pljunuo Bebice? upitao je Terza

-Zato što nije iskrena, laže non stop , to je to. - rekao je Bebica

-Ja sam počela da se hladim zbog njenog brecanja, tako da ovde ne postoji ni reazgovor nit išta- rekla je Teodora.

- Kompleksi vrište iz tebe ali šta da se radi- rekla je Teodora.

- Ona mene ne poštuje, prvo je bilo kad je Terza dodao stolicu, to je izdaja mene to je najveći problem - rekao je Bebica.

- Ti možes samo da gledaš u mene, kao što gledaš, i nervira me to što hoćeš da me predstavljaš onako kako me predstavljaš, i večeras će tvoji fanovi da me pljuju kao - rekla je Teodora.

- Ne plačeš kao pre? upitao je Terza.

- Ne plačem jer se hladim - rekla je Teodora.

- Biće svesna šta smo hteli, i šta smo izgubili - rekao je Bebica.

- Da li ti ljubomoriše na Aleks? upitao je Terza.

- Ne ljubomoriše mi, nego joj smeta kao što meni smeta Terza. rekao je Bebica

Bebica je napustio radio, gde je ona ponovila da se ohladila, i da će njemu biti žao, bio je pravi čim sam ga volela, ali je prošlo sve.

