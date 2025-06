Lete otrovne strelice na sve strane: Gastozu i Kariću ego narastao poput kvasca, ne prestaju da se peckaju! (VIDEO)

Ego ne prestaje da raste!

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je sa takmičarima ''Elite 8'' igricu koju su igrali protekle nedelje. Naime, igra je takva da kada voditelj pročita pitanje, takmičari koji se slažu sa pitanjem i to praktikuju u svom učešću - trebaju da ustanu.

- Sada neka ustanu Ena i Mateja Matijević. Ustani ako si ušao u sukob zbog ega - rekao je Darko, a ustali su Ena, Gastoz, Karić, Mateja, Matora, Bebica, Peja, Teodora, Džordi.

- Ja ću Mateji uvek ostati prijatelj, tu nema šta. Postoji poštovanje i ne moram da mu se ikada obratim, ali znam da smo jedno drugom bili prijatelji. Od mene nikada nećete čuti jednu ružnu reč za njega, a to ako sam ga uvredila u afektu, j*biga - rekla je Ena.

- Ego je u pitanju s tim što u prijateljstvu naučiš osobe i naučiš mane, a obzirom da sam ja njenu razmaženost negovao, ona nije moj ego. Ona je nepoštovanje pokazala više puta, ima svega tu. Meni ne može tako niko da se obraća, ne dozvoljavam sebi i ne želim da mi se neko tako breca kog nazivam prijateljem - rekao je Mateja.

- Ja ne mogu da se iskompleksiram na Stefana Karića, naravno. Mene je Anđela iskompleksirala kad me šikanirala, ali da nije bilo toga, ne bih se sad ni zaljubio. Ta situacija mi je negde zapečaćena - rekao je Gastoz.

- Ja sam u sukobe zbog ega isključivo ulazio kada neko pokuša da me ponizi, ali sam hiljadu puta i prećutao. Gastoz je to na početku uradio, a tako je i počeo naš sukob. On je pokušavao da me ponizi kroz njegov sakrzam i ironiju. Ja sam sigurno udarao na njegov ego isto tako, muškarci smo i ovde smo samouvereni. Mislim da je to sve normalno - rekao je Karić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić