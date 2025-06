Ena Čolić ipak zavidi Anđeli Đuričić: Priznala da bi volela da bude kao ona, o takvom karakteru je sanjala ceo život! (VIDEO)

Palo priznanje!

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je sa takmičarima ''Elite 8'' igricu koju su igrali protekle nedelje. Naime, igra je takva da kada voditelj pročita pitanje, takmičari koji se slažu sa pitanjem i to praktikuju u svom učešću - trebaju da ustanu.

- Ustani ako si nekad nekome rekao nešto, a potom se pretvarao da nisi - rekao je Darko, a Stefani, Munjez i Sofija su ustali.

- Hiljadu puta se desilo da sam pričala nešto sa Dačom, a posle kažem da nisam. Desi se ponekad da i dan danas to radim, ali dobro - rekla je Sofija.

- Dosta puta sam rekao da nisam tako rekao, a onda dođe voditelj i demantuje me - rekao je Luka.

- Da li si Sandri obećavao ljubav, kule i gradove, a posle se pretvarao da to nisi pričao? - upitao je Darko.

- Ja sam rekao da sam to pričao - rekao je Luka.

- Ustani ako misliš da si potcenjen ovde - rekao je Darko, a Stefani, Luka, Ena, Sofija, Aleksandra i Ivanija su ustali.

- Ja sam dozvolila svima da me komentarišu, potcenila sam sama sebe i ne znam kako me drugi komentarišem. Ja sam vrlo pristupačna ovde bila svima, nisam pravila selekcije, ali to je greška definitivno. Volela bih da sam više kao Anđela i Sandra i da cenim više sebe jer sam mnogo dala pristupa ljudima koji me nisu vredni - rekla je Ena.

- Ukućani imaju mišljenje da ja iznosim tuđe mišljenje, odnosno Milenino i da sam pod njenom direktivom, ali mislim da su potcenili moj kvalitet - rekla je Sofija.

- Da li smatraš da te ljudi u kući ne doživljavaju toliko vrednom koliko jesi? - upitao je Darko.

- Naravno, čim sam ušla u vezu s Terzom, svima sam pala u očima - rekla je Sofija.

- Mislim da sam manje vredna i sebi stvaram komplekse u glavi jer Munja iznosi to što iznosi o meni - rekla je Stefani.

- Stefani je jako inteligentna, a on joj je srušio samopouzdanje. Čak i kada sam bila s njom, uvek sam joj pružala savet i davala joj samopouzdanje - rekla je Matora.

Autor: N.Panić