Trač partija: Kačavenda i Bebica udženim snagama opleli po Munjezu (VIDEO)

Razvezali jezike!

Milena Kačavenda i Nenad Macanović Bebica komentarisali su dešavanja u Beloj kući i haos koji je ona imala sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- On se malo u sobi smirio kad je Karić skočio. On je ušao i rekao da neće niko da spava, nije bilo svrhe da držim 30 ljudi da ne spava zbog mentola. On je sve vreme komentarisao Karića i Gastoza. Rekao je: "Šta ne komentarišeš Karića, nema m*da?". On je tu skočio jer ga uvlači - govorila je Milena.

- On smatra da njemu niko ne može da ga komentariše - dodao je Bebica.

- Terza reč nije rekao, da li si to video? Ova mentolka (Sanja) sa njom ću odmah da se pozabavim - nastavila je Milena.

Autor: A. Nikolić