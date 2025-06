IVAN MARINKOVIĆ OGOLJEN DO KOSKE! Raskrinkane njegove tajne namere prema Bebici, Teodora se zasladila: Eto ti tvoj drug, on... (VIDEO)

Ne zaustavljaju se!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Ivan Marinković huška Aleksandru Nikolić da se posprda sa Bebicom.

- Poenta klipa je to što on huška, a mi smo se kao pomirili, meni Ivan nije drug. Ivan zna da je Aleksandra nama bila problem, vrlo pokvareno i kvarno, ali to govori o njemu - rekao je Bebica.

- Minut pre toga je bila tema za stolom - rekao je Ivan.

- Nenad je dao oružije jer je to spominjao, neosporno je da si ti kvaran, ali ti pričaš o nečemu što je bilo pre pet meseci. Treba da te gu*e i da se sprdaju s tobom, ko te je*e - rekla je Teodora.

- Teodoru nervira što se Bebica slaže sa Ivanom, oko njegovih komentara se najviše svađaju. Teodora ima stav stvarno, nije je on ugasio. Bebicu je on najstrašnije vređao - rekla je Jelena.

- Bebica i ja smo bili u lošim odnosima, ali je prošlo dosta vremena od kada mi nemamo konflikte. Normalno je da smo vremenom počeli da komuniciramo, a problem je nastao kada se Teodori nisu dopali njegova komentarisanja Anđele i Gastoza - rekao je Ivan.

- Nenad ima mnogo ispada što se tiče Ivana, kada me sprdaš, on se smeje sa tobom. Šta ima da se smeje?! Ima mnogo ispada Nenad - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić