Bebica ponovo pokušao da obrne ploču u svoju korist: Priznao da veruje Teodori, pa otkrio da li je vidi s Terzom! (VIDEO)

Svi ostali u šoku!

U toku su ''Nominacije'', a Teodora Delić i Borislav Terzić Terza imali su prilike da čuju šta njihovi cimeri misle o njima. Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Što se tiče Terze, mislim da smo on i ja ovde svašta rekli jedno o drugom i meni je to iskrenije nego kad se neko liže. Pred njim je najveća odgovornost i najveći problem, odnosno da reši sa Milicom šta ima. Ne verujem u priču nje i Terze, a on i ja smo sve rešili - rekao je Bebica, pa se osvrnuo na Teodoru:

- Ona i ja smo već 20 meseci u rijalitiju zajedno i sve što smo mogli da pokažemo lepo, mi smo pokazali ružno. Teodora i da je izašla pre mene mesec dana, znam da ona ništa ne bi uradila. Ja imam u nju poverenje sada. Mi nismo imali poverenje jedno u drugo, ali sada smmo vratili. Ja sam bio siguran da se neke stvari neće desiti, ali desile su se. Ostavljam Terzu i šaljem Teodoru - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić