Ena Čolić ubeđena da su svi ljubomorni na nju i Peju: Biće večno zahvalna Terzi što ih je spojio dok drugi nisu smeli! (VIDEO)

U toku su ''Nominacije'', a Teodora Delić i Borislav Terzić Terza imali su prilike da čuju šta njihovi cimeri misle o njima. Voditelj Milan Milošević dao je reč Eni Čolić.

- Teodora je najjača riba u kući i to pričam od prvog dana ovde. Ona je bomba, a njen dečko mi je bio prvi dušman. On a je mene uvek branila i od starta smo imale dobar odnos. Mi se družimo od samog starta, spojile smo se i od tad se ne razdvajamo. Ona je meni na žurki top, pričale smo da ćemo živeti zajedno napolju. O njoj stvarno imam sve najlepše da kažem - rekla je Ena, pa se osvrnula na Terzu:

- Ja sam Terzi odmah provukla da se smiri i provukla sam ga na anketi. On se naljutio na mene i rekao Mateji da to ne radim da me ne bi vređao. On je dobar, ali je izabrao lošu stranu (Aneli) i naravno se pokajao. Ne mogu da mu zaboravim što je poslao mene i Peju, kad niko nije hteo u izolaciju. Ja moram da sačuvam Teodoru. Mislim da se Terza osvestio jer je spustio loptu i sa Sofijom, a i deluje da je sazreo. Mnogo je stameniji i stabilniji, imam sve samo pohvale za njega - rekla je Ena.

Autor: N.Panić