Anđela guta knedle: Gastoz otvoreno flertovao sa Sofijom, pa priznao da li je orgijao sa Teodorom Delić! (VIDEO)

Šok!

U toku su ''Nominacije'', a Teodora Delić i Borislav Terzić Terza imali su prilike da čuju šta njihovi cimeri misle o njima. Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Terza, ti ćeš meni uvek biti u sećanju kada si sipao pivo sebi u usta, oko i pivo u gaće. Ja sam gledao odakle je ovaj lik? Meni je ta slika uvek u glavi i toga ću se uvek sećati. Posle toga je smuvao ribu za koju nisam mogao da verujem da će te pogledati - rekao je Gastoz.

- Što nisi pokušao da ga sprečiš - rekla je Sofija.

- Dobra - rekao je Gastoz.

- I posle je Anđela problem, a na ovo ćemo da žmurimo - rekla je Anđela.

- Nikad neću zaboraviti kad je Milica ušla da su se on i Anđela posvađali. Ja nikada nisam hteo da pričam o mom i Miličinom odnosu. Uvek sam bio rezervisan što se njega tiče, ali posle sam mu rekao šta sam imao kada sam saznao da se o tome pričalo. Najviše me iznervirao kada je rekao da se moje učešće svodi na podrigivanje - rekao je Gastoz.

- Da li ste ti i Teodora imali orgije i ti slao nekoj osobi njene snimke? - upitao je Milan.

- Naravno da ne, nikad u životu. Teodora je meni top i nikad je nisam muvao niti flertovao s njom. On mi liči na spoljašnjeg hemoroida, ali dobro. Teodora i ja ćemo uvek imati komunikaciju. Mislim da svi slave tvoj raskid, a tebi ako je poenta života da budeš u vezi sa čovekom koji te naziva k*rvetinom ti onda budi s njim. Ja smatram da vi jeste u ljubavi, ali mislim da to nema trunke za nešto dalje. Z*jebala si se j*biga i ide život dalje. Sad si stvarno brutalna riba i ne znam da li imaš fetiše na hemoroide. Mislim da zaslužuješ mnogo bolje i osvetli obraz svojim roditeljima. Ja sam mislio da je on normalan, ali naravno da sam video da je lik psihopata. Uzmi lovu i budi srećna. Hteo sam da ostavim Terzu, ali ostaviću Teodoru - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić