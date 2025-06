Razvezao jezik: Ivan osuo drvlje i kamenje po ljubavi Teodore i Bebice, pa oblatio Terzu za sva vremena! (VIDEO)

Šok!

U toku su ''Nominacije'', a Teodora Delić i Borislav Terzić Terza imali su prilike da čuju šta njihovi cimeri misle o njima. Voditelj Milan Milošević dao je reč Dragani Stojančević.

- Što se tiče Teodore, ne družimo se. Ona je često arogantna i voli da provocira. Osećam netrpeljivost s njene strane i tako je s moje - rekla je Dragana, pa se osvrnula na Tezru:

- On mene jeste vređao i udarao na majku, ali to više ne radi. Sad imamo korektan odnos i to će tako biti. Zbog svih stvari koje mi je rekao ostavljam Teodoru - rekla je Dragana.

- Prošle godine sam pričao Teodori da je neko ko je preskočio određeni broj stepenika u životu time što je sebe išarala i ugradila silikone. Smatram da je njena veza sa Bebicom jedna od najgorih koja je bila u svim rijalitima. Neko si ko je prošle godine pokazao aposolutno nepoštovanje prema Bebici, koji doduše to ni ne zaslužuje. Ona je jednobrazna osoba i nemam velik spektar razmišljanja kada je ona u pitanju. Ona je u senci Bebice i takva je osoba. Ona ume često da povredi i uvredi ljude što je loše. Ona je sklona povređivanju svog muškarca tko što flertuje s drugima i očekujem od nje da eksplodira - rekao je Ivan, pa se osvrnuo na Terzu:

- Terza je neko ko je najviše sebi naškodio u poslednjih par godina. Nikada neću zaboraviti taj izbor za Miss i Mistera. Terza je bio iskompleksiran i sebe je stavio u prvi plan, pa je mislio da će sebi doneti dobro ukoliko smuva Missicu Elite. Terza za mene nije dobar domaćin, on je jako lak muškarac. Ova sezona ga je baš onako zapečatila i njegova sreća je što je ova sezona pokazala koliko su ove devojke lake. Terza je uspeo među nama da dobije status jednog od najboljih momaka i ljudi. Ja se tu nigde ne hvatam jer ne znam šta znači definicija lošeg i dobrog čoveka. U njegovom naletu za Miss izgubio je verenicu i dete. On je pokazao da nije mogao da izdrži i vidim da se odavno pomirio da od Milice nema ništa. Terza je branio svoju devojku više puta i pokazao je koliko je požrtvovan - rekao je Ivan.

- Ne znam zašto svi mene mešate. Ja sam bip tu za nju od pedeset ljudi - rekao je Luka. - Ti isto pričaš svaki dan, večeras si rekao šta si joj napisao u pismu. Ja ću sačuvati Teodoru i poslati Terzu - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić