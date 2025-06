Marko ostavio Sanju na cedilu u ratu protiv Terze: Priznao da će uvek biti uz svog drugara, pa opleo po Teodori! (VIDEO)

Izdao Sanju!

U toku su ''Nominacije'', a Teodora Delić i Borislav Terzić Terza imali su prilike da čuju šta njihovi cimeri misle o njima. Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Stefanoviću.

- Što se tiče Sanjine nominacije, ne slažem se s tim da je Sanja uvredila njegovo dete. Ne slažem se da Sanja treba da veruje Dači jer je on nikada nije uvredio kao Dača i Sofija. Što se tiče Terze, ja s njim imam skroz korektan odnos. On meni ukazuje poštovanje, uvek me izdvajao i poštovao. Mene ovde Sofija stalno ponižava, ali to neće više moći tako - rekao je Marko, pa se osvrnuo na Tedoru:

- Mislim da nije trebao neke stvari da ti oprosti, ali dobro. Odnos vam je užasan, to mi se ne sviđa uopšte. Ostaviću Terzu naravno - rekao je Marko.

- Naš odnos je stvarno odličan, nikada nisam imao ništa loše da kažem za tebe. To što si se posprdao s devojkama, ja nemam prava da ti kažem. Mi smo kul, ne zameram ti ništa - rekao je Mateja, pa se osvrnuo na Teodoru:

- Nadam se da će preokret da se desi i da nam ostane Terza jer mi treba za fudbal. Vidim da će se Bebica i Teodora pomiriti. Meni je ona totalno kul, uvek smo bili dobri i ostaviću Terzu - rekao je Mateja.

Autor: N.Panić