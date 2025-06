Brutalno rešetanje: Ivanija demolirala Teodoru i Terzu, od njenih reči ide im para na uši! (VIDEO)

Nije ih štedela!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Teodore Delić i Borisalva Terzića Terze, a voditelj Milan Milošević dao je reč Ani Nikolić.

- Terza i ja od samog početka imamo odličnu komunikaciju, nikad me nii vređao, a kad si imao konflikte sa Kordom nikad me nisi spomenuo. Grešio si bez greške, šta da se radi... Mislio si da tako treba, svako od nas greši. Teodora i ja imamo okej komunikaciju, nismo mnogo bliske. Što se tiče tvoje veze sa Bebicom slična je i mi dosta trpimo i gutamo za te honorare, nažalost, a to je dok smo ovde napolju nema garancije. Mislim da ćeš da se pomiriš sa Bebicom ovih dana, a za napolje ne garantujem kad vidiš kakve bolje prilike imaš, ali vernog kao Bebicu nećeš imati. Šaljem Teodoru - govorila je Ana.

- Ja ću da pošaljem Terzu, a da ostavim Teodoru - bila je kratka Kristina.

- Teodora mi je bila interesantna kad je pravila jutros tužnu priču kad joj je Mića rekao da je k*rva, a ona po ceo dan ljudima govori da su k*rve. Ne znam šta je očekivala i kad vratimo sve muškarce, čuli smo Munja, Taki, Gastoz, Gastozov drug, Šmizlin bivši verenik, Najo, Terza, pa mi najlaganije 10 nabrojimo. Još kad se setimo na čamcu da si se dopisivala pred Bebicom. Naravno da će da ti kaže da si k*rva, ti i sama znaš da to jesi. Mnogi te uzdižu da si ribetina, a nemaš ništa osim zgodnog tela, a mozak ti je pileći. Verovatno se svima šlihtaš, pa neće da kažu pravo mišljenje o tebi. Tvoja veza je lakrdija, bolje ne možeš da nađeš i ne zaslužuješ bolje. Shvatila si da su te svi želeli na jednu noć, pa si mu se vraćala. Terza je prevrtljiv, kako vetar dune. Ti mu kažeš da je dobar čovek, a on će o tebi sve najbolje. Neodlučan je šta hoće u životu, pred žurku priča da mu je žao jer je ostavio Sofiju, a onda na žurki naručuje pesmu za Milicu i suza suzu stiže, a onda posle žurke zove Kristinu u izolaciju i tamo imaju s*ks. On kad je čuo priču da su Milica i Rajačić zajedno šokirao se, a šta je očekivao? Ostavljam Terzu - govorila je Ivanija.

Autor: A. Nikolić