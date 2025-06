Ćutao sam ceo život da bih dobio četkicu i pastu za zube: Marko Stefanović besan kao ris na svog oca, pala nikad žešća pljuvačina! (VIDEO)

Bljuje vatru!

Marko Stefanović i Mateja Matijević porazgovarali su o Markovoj situaciji sa ocem, te ga je Mateja posavetovao da nije trebao ništa da spominje na televiziji.

- Pet meseci si stavljao tu temu da može svako da ti opljuje oca. Kako si reagovao kada si saznao za to? - upitao je Mateja.

- On je meni rekao da je u mene ulagao i da je došlo na naplatu - rekao je Marko.

- To je onda loš otac. Šta si ti njemu rekao na to? - upitao je Mateja.

- Ništa, rekao sam: ''Sramota'' - rekao je Marko.

- Trebao si da mu kažeš - rekao je Mateja.

- Rekao mi je da nikada ništa ne očekujem, ali nikad nisam ni očekivao. Pitao sam ga: ''Je l' mogu da očekujem da me sutra opljuješ kod neke tamo žene i uzmeš pare'', a on kaže: ''To mogu'' - rekao je Marko.

- To je užas, ali nisi to trebao da iznosiš ovde već da rešiš s njim napolju, ne da dolaziš ovde i bockaš ga - rekao je Mateja.

- Nikada mu ništa u životu nisam ništa tražio. Nikada nisam potražio rođendan ili ekskurziju. Nikada nisam potražio taj novac ili bilo šta. Samo nisam mogao da verujem da ako sam ja tako skroman i nisam tražio nikad ništa dok je moj brat tražio kopačke, a onda mene oblati - rekao je Marko.

- Škakljiva je tema jako - rekao je Mateja.

- Nisam zaslužio tako nešto i da ovde dobijem jednu četkicu i dve paste - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić