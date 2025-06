ŠOK: Aleksandra otkrila TAJNO MUVANJE Ene i Munjeza, Peja stavio ružičaste naočare i odbranio bivšu! (VIDEO)

Haos!

Tema današnje debate je: Da li uvek treba biti ciničan i ne očekivati ništa ili ostati razočaran. Reč je dobila Ena Čolić koja je prvo progovorila o Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Ja nikad ne namigujem u životu. Munja je držao ptičicu i ja sam ga molila da nam da, uzela sam je iz ruke - rekla je Ena.

- Munja je došao i rekao: "Da li želiš da ti dam ptičicu?", a nakon toga uleće u garderober i napada mene što sam dala Peji posteljinu. Kad ti ja progovorim ovde je*ala si ježa! Sad si priznala da si se sa mnom družila da se ne bih smuvala sa Pejom, a ja sam se sa njom družila iskreno! Ne mogu da verujem! Ja se kunem da sam prema njoj imala iskrene namere - vikala je Aleks.

- Munja je pitao Aleksandru da li želi da joj da ptičicu. Ja sam rekla da mi je da i odmah sam prijavila Stefani i rekla Jordanki da pozove Peju - objasnila je Ena.

- Da li ovo što je Aleksandra iznela za tebe i Munju pokazuje tvoj cinizam prema Peji? - pitao je Marko.

- Boli me ku*ac za Munju! Da me interesuje šta bi mene sprečilo! - rekla je Ena.

- Ona je meni pokazala ovako da ne govorim za ptičicu pred Pejom - ubacila se Aleks.

- Kristina je dala Peji posteljinu, a posteljina je istog momenta završila u kanti za smeće. Odakle ti mu*a nakon toga da mu daš posteljinu? Stiglo mi je pitanje kako je Peja udario Mrvicu po du*etu, zato sam počela da se družim sa njom, da bih je držala blizu. Peja je jasno pokazao svoj stav i znam šta misli i oseća. Prvi je počeo sa svojim stavom. Moji i njegovi su protiv naše veze. Mi nikad više nećemo biti zajedno. Meni bi smetalo užasno... Ne ljubimo se u usta, cmačemo se po licu. Peja nije izigran sa moje strane, odlično zna šta osećam. Žao mi je što smo uništili sve, ali znam da je uništeno. Mnogo mi više odgovara njegov cinizam u momentima kad me lepo laže. Slušam Sanju i Marka, pa koliko god da se oni drže zajedno ne ide to. Mnogo više ljudi reaguju na mene, a on je imao identične postupke. Meni se prepisuje Munja i ta glupost sa njim. - otkrila je Ena.

- Pejo jesi li bio ciničan kad si rekao da ti ne smeta Mateja, da bi video dokle može da ide? - pitao je Marko.

- Nema veze što je ona imala nešto sa njim, ako on dobro utiče na nju. Ako bih se družio sa svima verovatno bi prošao kao i njena drugarica sa posteljinom. Prošli put kad sam tražio posteljinu ti si mi rekla da ćeš imati problem sa Enom. Ja se sa Andrejom nisam družio, da bih pokrio to nešto - rekao je Peja.

- Vi meni pričate o moralu, ja sam kulturna žena - rekla je - Aleks.

- Meni ove frke ne trebaju, ja sam povučeniji - rekao je Peja.

- Povučen a udara druge devojke po du*etu - ubacila se Ena.

Autor: A.Anđić