JA SAM VALJALA I JA OSTAVLJAM: Aleks vinula sebe u nebesa, bivše momke odjavila za sva vremena! Najavila povratak na staro? (VIDEO)

Tema današnje debate je: Da li uvek treba biti ciničan i ne očekivati ništa ili ostati razočaran. Reč je dobio je Ivan Marinković.

- Mislim da su ti ljudi mnogo emotivniji i tužniji. Oni koji ulaze sa dozom cinizma, to je osuđeno na propast. Uspeo sam kroz vezu sa Aleksandrom da ja ispadnem neko ko je cinik. Okolnosti moje i njene su takve da je ovo vrhunac naše veze u rijaliti. Najveću šansu za opstanak su imali Gastoz i Anđela ali su bili neiskreni i cinični jedno prema drugom. Postavio sam maksimum garnice i nisam krenuo da razmišljam o daljim granicama. Negde se svelo na to da se pričalo samo o se*sualnom odnosu i perverzijama. To mi je možda sad i bolje - rekao je Ivan.

- Je l' vrhunac tvog cinizma bio da ćeš je razvaliti u se*su? - pitao je Marko.

- Ja sam romantik u duši. Kod mene je to erupcija oduševljenja. Zato ste vi cinici. Neka me svaka žena u životu ostavila, zabole me ku*ac. Šta je ona dobila, a ja izgubio? - rekao je Ivan.

- Zašto bih ja ostavila nekoga ko valja? Zašto on mene nije ostavio? Zašto mene Milovan nije ostavio nego ja njega? Ja sam valjala i ja ostavljam. Ostaviš nekoga jer uvidiš stvari i nije to to. Ja sam i bivšeg muša zbog toga ostavila, pa onda i Milovana - ubacila se Aleks.

- Ako se dičiš time da si ti mene ostavila, evo jesi - rekao je Ivan.

- Kako se ostavlja oženjen čovek? - pitao je Milovan kroz smeh.

- Došlo je vreme da muškarci nisu muškarci. Vraćam se na dagadaga! Ja sam njemu rekla istinu, a on je mogao da izabere da li će da iskoristi to protiv mene ili ne i da li će me takvu prihvatiti. On hoće iskrenu ženu, a kad je iskrena onda nije dobro što je iskrena - ubacila se Aleks.

Autor: A.Anđić