Morao odmah da pređe na dela! Stefanović uočio Sofijin flert s Gastozom, pa uradio nešto što će je RASPAMETITI (VIDEO)

Sanja Grujić će pozeleneti!

Sofija Janićijević večeras je od Drveta mudrosti dobila nagradu unapred za zadatak koji je osmislila. Naime, ona je rešila da zakuva čorbu Anđeli Đuričić, te se tako odlučila da sipa Gastozu piće.

No, međutim, Gastoz je zaigrao malo sa Sofijom, što nije ni ona sama očekivala, a sudeći po reakciji Marka Stefanovića i onome što je uradio rano jutros, može se zaključiti da ga je ovo pogodilo. Naime, on je skinuo kačket i po imanju šetao bez njega, iako je opšte poznato da to nikada ne radi, a podsetimo, Sofija mu je rekla u nekoliko navrata da je lepši bez njega.

Kako će Sofija reagovati, pa i Sanja Grujić, s kojom je Marko u vezi, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić