Kraljica spinovanja: Sofi uvalila Sofiji kosku samo da sebe opere od flerta s Gastozom, ona poludela! (VIDEO)

Pravi se naivna!

Sofija Janićijević smatra da Anđela Đuričić nije tip Gastozove devojke, te i da mu nije legla iako se trudio da njih dvoje opstanu. Ipak, Sofi Tkčanko nije odustala od svoje priče već je bila ubeđena da se ona sviđa Gastozu.

- Karić misli da mene ubacuju u priču da bi prebacili sa Sofije i Gastoze. To i ja mislim jer se ja ne svađam, ćutim i to nema težinu. Poslednji put kad je bilo provlačenje za mene, niko me nije napao i lagano sam prošla - rekla je Sofi.

- Da, to i ja mislim, a Sofi misli da se sviđa Gastozu - rekla je Sofija.

- Žena to oseti. Kako iz takve zaljubljenosti, on krene da se hladi? Ljudi vrlo paze šta će da pričaju jer je jasno da Burazengije ne vole Anđelu kao i da Anđelini više ne gotivi Gastoza. Tebi podrške ne mogu da utiču na odnos, a šta onda može da bude - trka za plasman? Po meni u ovoj priči Anđela dođe žrtva kad je on tek tako ostavi. Ja njega nisam doživela kao čoveka koji bi sve ovo uradio zbog plasmana - rekla je Milena.

- Ja njega ne doživljavam isto tako. Mislim da se on samo ne pronalazi s njom. Njih dvoje ne idu jedno s drugim i to je evidentno. Za njega je devojka poput Ene, tako neka lujkica. Meni je za Anđelu dečko poput Karića - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić