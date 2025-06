Sledi karambol: Sofi nema nameru da okonča odnos s Gastozom, Anđela će tek gledati žestoku muvačinu? (VIDEO)

Premazana svim bojama!

Sofi Tkačenko i Dača Virijević ćaskali su o Nenadu Marinkoviću Gastozu i njenom flertu s njim, te je Dača žestoko prekoreo što se meša u odnos i ispada treća u odnosu Anđele Đuričić i Gastoza.

- Što ti je Gastoz otvorio tuš kabinu? - upitao je Dača.

- Kako si ti to video? - upitala je Sofi.

- Pazite vi slučajnosti molim vas. Ona ide da se kupa posle Gastoza, ona ide da priča sa muzičarem i Gastozom, njoj Gastoz seče krastavac. Bože kakve slučajnosti - rekao je Dača.

- Ne daj Bože da mi on otvori vrata da se istuširam, to je odmah neka nova priča - rekla je Sofi.

- Trebaš da kažeš: ''Nemoj da mi praviš probleme, neću da mene okarakterišu kao treću u odnosu'' - rekao je Dača.

- Znači vidiš da je Gastoz kriv, a ne ja. Što tako ne pričaš od starta? - upitala je Sofi.

- Zašto ti njemu nisi to rekla? Trebaš da mu kažeš da ti ne prilazi jer vidiš nešto drugačije. Rekla si Mimas da vidiš da se sviđaš nekom zauzetom - rekao je Dača.

- Tad sam se šalila, nije bilo ništa konkretno - rekla je Sofi.

- Devojka je tužna zbog tebe - rekao je Dača.

- Tužna je zbog svog dečka, ne zbog mene. Ti hoćeš da ja nikada u životu ne budem srećna - rekla je Sofi.

- Kako te ne zanimaju zauzeti, a sviđa ti se Gastoz? - upitao je Dača.

- Meni se ne sviđa zauzet dečko - rekla je Sofi.

- Zašto kad ti priđe da te pokrije, što mu ne kažeš: ''Povezivaće nas, a meni to odgovara''. Ti to ne radiš jer tebi to odgovara - rekao je Dača.

- Ne, meni to ne odgovara. Meni to ne treba - rekla je Sofi.

- Ajde još malo glumi - rekao je Dača.

- Ranije niko nije pričao o Gastozu, a sada svi pričaju. Što nije to bio problem ranije? - upitala je Sofi.

- Bio je problem, zato si i prestala to da radiš, a sada si počela opet - rekao je Dača.

- Nisam - rekla je Sofi.

- Zašto si baš iskoristila sada kada su vas spomenuli da kažeš da ti se sviđa neko zauzet? Zašto si sve ovo uradila sada? - upitao je Dača.

- Ajde razmisli zašto njemu dolaze pitanja za mene, a ja s njim nisam ni komunicrala. Potom mu dolaze klipovi za mene otpočetka, bolje razmisli o tome - rekla je Sofi.

- Ja razmišljam, ali tebi to odgovara - rekao je Dača.

- Je l' ti misliš da bih ja stvarno ćutala ako mi to odgovara? - upitala je Sofi.

- Pa što nisi ustala i rekla: ''Meni se ne sviđa zauzet'' , nego si ćutala i smejala se - rekao je Dača.

- Tek ću da ćutim - rekla je Sofi.

Autor: N.Panić