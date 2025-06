PROGLASILI JE POLTRONOM BROJ JEDAN! Džordi ne sme da zucne Anđeli, pa na Luki pokazala zube: Beži ti, kuneš se u dete i LAŽEŠ (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Bravo dečko, neka si odbranio najboljeg prijatelja Jordanku, zašto bi bila uštinuta, a uvek vas je branila i skakala kao luda - glasilo je pitanje.

- Džordi ne možeš da smiriš. Nije znala da ju je uštinula za tu ruku koja je boli, otišla je kod kreveta i plakala je da je niko ne vidi. Video sam ja da je ona ušla u crvenu zonu, otišao sam kod nje i pokušao da je smirim. Meni je pala klapna kada sam video da je ona počela da se dere na nju jer devojka plače - rekao je Gastoz.

- Ako dobacuje deset puta, ja joj pričam nemoj, nemoj, pa je vrhunac bezobrazluka i nevaspitanja da sedne pored mene i dobacuje Aleksandri dok se mi svađamo - rekla je Anđela.

- Ne podržavam, sve to stoji, ali momenat kada ja peglam to što si ti uradila, najmanje si mogla da se izviniš od srca - rekao je Gastoz.

- Zabolela me je to jer me je uhvatila za ruku koja me boli. Nije razmišljala o ruci koja me boli, ja je razumem, jeste mi više puta rekla da ne dobacujem - rekla je Džordi.

- Mislim da je njemu Jordanka pravi prijatelj, to ne može da se ospori - rekla je Anđela.

- Ova mala je bolesnica, ne mogu da verujem šta je sebi dopustila. Prolazi i dobacuje Aneli pet puta, nijednom joj nije odgovorila, gde je tada Anđela da je uštine?! Kako bi reagovala da te je Aneli uštinula - rekao je Luka.

- Pričaj ti o tome što se kuneš u dete i lažeš - rekla je Džordi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić