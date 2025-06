BILA SAM UBEĐENA DA ĆEMO USPETI: Sofija otkrila šta je presudilo prekidu veze sa Terzom, a nije Milica Veličković! (VIDEO)

Otkrila sve!

U emisiji "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje sve ukućane.

Kada ćete shvatiti da je jedina, prava i iskrena ljubav bila Sofije i Terze?

- Dela koja su uradili i trebalo bi da bude tako. Ako nekoga prevariš, taj drugi mora da bude mnogo kvalitetniji. Zašto su poklekli oni će sami videti. Mislim da tu nije definitivni kraj - rekao je Mića.

- Ja se svog stava od prvog dana držim. I dan danas mi je ta neka situacija sumanuta. Kad nemaju opravdanje oni to nalaze u meni. Sopstvene živote su unakazili i izblamirali do kraja, za šta oni treba da nam objasne. Ako su to radili iz emocija onda su trebali da opstanu. Na Terzu utiče i vremenska prognoza. Nemaju dugoročniji način razmišljanja. Bila mi je logika da neće uraditi neke stvari, ali se pokazalo da je i strah prva na lestnici. I ovde je proradio strah od osude i ukućana i svega. Milica je pronašla svoju ljubav i gde je sad nestala ta priča o roditeljstvu. Otac bi bio uvek, ceo svet zna ko je otac. Upropastio ih je strah - rekao je Đedović.

- Terza je išao kao muva bez glave a i dalje je imao emocije prem Sofiji. Ona je pokazala da ima emocije jer nije flertovala ovde i dala je do znanja da je jedino bila u Terzu zaljubljena - rekao je Munja.

- Kad mu je došla Milica sa stomakom do zuba, da je nastavio sa Sofijom... Ona je ostavljala prostora. S kim je ona sad je nebitno. Smatram da ni Sofija ne gleda Terzu nakon svih sa kojima je bio nakon nje - rekao je Karić.

- Jako sam bila zaljubljena, do te mere da nisam razmišljala o posledicama. Ovo što smo mi uradili ima težinu i svako može da uperi prstom u mene i da me okarakteriše kako stigne. Bila sam ubeđena da ćemo uspeti. Nisam primetila da će doći do toga da neko može na njega da utiče. Jutros mi je rekao: "Volim te", a ja sam mu rekla da ne lupa gluposti. Čovek koji voli se ne ograđuje. On nije dete i klinac da ne zna šta je uradio. Nije to ni strah od osude. Mislim da je proradio njegov kompleks koji je imao u našem odnosu - rekla je Sofija.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić