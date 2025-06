KAKO JE NIJE SRAMOTA DA UZIMA POKLONE OD MOG OCA: Sandra zavrtela priču o poznanstvu Luke i njenog muža, on podivljao za stolom!(VIDEO)

U emisiji "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Dragani Stojančević.

Čerečiš se po televiziji da te majka gleda, ajde okači soli na zid da svi grupno gledaju, bruko jedna?

- Ne čerečim se. Imam emocije prema njoj, legnemo pa se malo mazimo. Razmišljam o porodici - rekla je Dragana.

- Svakako ne spavamo u krevetu, ali dođe kod mene i gubi smisao. Bolje da spavamo u krevetu zajedno. Volimo se, malo se zagrlimo i ljubimo strastvenije. Se*s nije bio, znate kako izgleda kad ja prste... Ne vodimo ljubav iako bih ja to volela najviše na svetu. Meni je neprijatno da pričam o ovim stvarima. Jesmo bliske opet i intimnije. Misli na porodicu, pogotovo danas joj je bilo - rekla je Matora.

- Devojka je izgubila smisa, ne zna šta radi. Da misli o njima ne bi radila ovo i ne bi ulazila u ovu priču. Kad izađe odavde videće posledice. Pokušao sam da pričam sa njom ali to ne vredi. Kad padne mrak ide kod Matore. Tu nema pomoći, Dragana radi šta hoeć. Ne oseća odgovornost. Ona priča ali jedva čeka da bude sa njom. Posle druge opomene je izgubilo sve kontrolu - rekao je Mića.

Satlno govoriš da si ti Aneli nešto prešao. Žena ti je oprostila sve što si radio sa Sandrom na njene oči, za ovo nepoverenje si ti kriv.

- Rekao sam da bih voleo kad izađemo da se ovo poverenje vrati. Složila se i ona sa tim da je bila iskrenija od mene u početku. U oravu su sigurno, ali ja sam muškarac i imam svoje komplekse i ego i isključivo ispravljam greške svoje partnerke - rekao je Luka.

- Od mene ne može očekivati sto posto poverenja, uvek ću imati taj crv sumnje - rekla je Aneli.

- Sandra je rekla: "Milan je meni rekao da je bio sa mojim mužem u sobi", to je takva laž. Ja ne znam ko je čovek, nikad ga video nisam. Sramota je da devojka takve reči priča. Ako ona živi sa tim osam meseci, zar je nije sramota da uzima poklone od mog oca ako ja poznajem njenog muža?! Nikada ga nisam video. Rekao sam da je bio u sobi broj osam, pa da je izašao, a ja da sam došao na takvo mesto. Za trideset dana dobiće pitanje da li je lagala! To je takva sramota! - ispričao je Luka.

- Ispričao je to meni i Mileni za to mesto. Pitala sam kad je planirao to da mi kaže - rekla je Sandra.

- Jedini sam bio iz Beograda. Sto zatvorenika svaki dan šeta zajedno. Radio je u kuhinji, a ja radio u kuhinji, osam ljudi radi. Ona hoće da se uvuče. Kada izađem odavde moj otac će biti pozvan na moj rođendan, a kada bude došao mora znati da će tu biti moja lepša polovina Aneli - rekao je Luka, pa otkrio kako je saznao istinu o sestri:

- Ja sam saznao između petneste i sedamnaeste godine. Prihvatili smo teško, ali sad živimo sa tim kao da je rođena. Ja ne vidim da nije njegova ćerka - ispričao je Luka.

Autor: A.Anđić