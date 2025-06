Šok za šokom!

Naredno pitanje bilo je za Anu Nikolić.

- Da li je moguće da si toliko zla osoba da onakve reči kažeš Urošu Staniću koji je ginuo za tebe, stidi se odronu ljudski - glasilo je pitanje.

- Nije me stid, on je meni to pričao u telefonskom pozivu. Ja sam mu govorila da se ne meša, ali mi je govorio da gine za prijatelje - rekla je Ana.

- Sve je bacila niz vodu, koliko sam je branio i štitio, sve je zaboravila, pljunula je po meni, pozdravljala je mog oca nasilnika, govorila je da voli nasilje - rekao je Stanić.

- Mama ti je bolesna zbog tebe, je l' ti je to jasno?! Ti si govorio da je ku*va - urlao je Korda.

- Nije rekao da će mi mama umreti, nego kako sam je poslala i gde sam je poslala - rekla je Ana.

- Mama ti je ku*va, je l' ti je to jasno?! Ti je*em ja mamu u pi*ku - rekao je Korda.

- Ovo je slika i prilika da me Korda sa Anom napada, a nekada sam ja branio Anu od njega - ponavljao je Uroš.

- Pogledaj sebe, izgledaš kao leš i mrtvaci izgledaju bolje od tebe - rekla je Ana.

Sledeće pitanje bilo je za Anđelu Đuričić.

- Anđela, da li je plaženje jezika u lice čoveku od 65 godina primereno ponašanje jedne devojke - glasilo je pitanje.

- Plaženje jezika je najveća uvreda koju sam uputila na njegov račun, baš je neprimereno u odnosu na to da sam ku*va, gut*čica sp*rme, da treba mama i tata da mi pu*e ku*ac, sve mi je to rekao - rekla je Anđela.

- Da je čovek sluša rekao bi da je divna devojka. Slagala je da sam podržao ono što je rečeno, pa je rekla da sam monstrum, spominjala je ćerku moju, ne da si ku*vetina, nego si džukela jedna! Ko te j*be ološu jedan - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić