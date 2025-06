Od danas u odnosu Anđele i Gastoza ništa neće biti isto: Doneo je važnu odluku, ovoga se ona najviše plašila! (VIDEO)

Milovan otkrio sve detalje, Kačavenda i dalje besna na Gastoza!

Milovan Minić otkrio je da mu je Nenad Marinković Gastoz nakon sinoćnog razgovora sa Anđelom Đuričić priznao da planira da napusto njihov zajednički krevet. Milena Kačavenda iskoristila je novu šansu da iznese svoje mišljenje i jasno stavi do znanja da mu je njegova sinoćna ljutnja na nju bila smešna.

- Pitao sam ga sinoć pošto sam video da je pričao sa njom u ćošku gde će da spava, rekao je još večeras da će kod nje. Ja sam mu rekao ako se ne snađe da dođe kod mene - govorio je Milovan.

- Meni treba da se smeje svet i da kaže da podržavam i da je sve super - dodala je Milena.

- Pa pričali smo, ne treba da kažeš kontra od onoga što misliš. Meni bude neprijatno zbog Anđele da ne misli, ali to su njeni postupci šta da radim - rekao je Milovan.

- Karić koji ima svoje mišljenje je rekao da je čist rijaliti. Svi su bili blagi i birali su reči, a onda je Marinković rekao: "Eto ti tvoji prijatelji, a ja sad neću da te napadam", ne nego on ide kontra zbog Anđele i očito će da bude prvo mesto i po gomili stvari može da se proceni, a oni će sad da brane Gastoza od nas. Nisam ja rekla da mislim da se on ohladio, nego je on sam rekao da se ohladio, a posle kaže da mu se hvata za reč - pričao je Gastoz.

- Ja mislim da Gastoz nema konkurenciju što se tiče prvog mesta - rekao je Milovan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić