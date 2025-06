Ljudska gnjido, sve radiš zbog rijalitija: Lepom Mići prekipelo! Upalio brutalnu vređalicu, pa Anđelu urnisao žestokim psovkama! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Zašto namećeš laž da je Mića rekao ono za dete i ponavljaš kao papagaj? Džaba na silu naadaš Miću da ne bi na Gastoza, providno - glasilo je pitanje.

- Smatram da nije zamerio Marku kako je zamerio Gastozu, kao mene kad su napali da nisam zamerila Gastozu. On me je napao da sam monstrum jer podržavam dečka koji je monstrum samo jer svog dečka nisam napala za stolom i nikad neću. Imam pravo da uzvratim jer nije na isti način osudio kao što je Gastoza - rekla je Anđela.

- Još jedna laž Anđele Đuričić, ona je to prešaltala. Devojka nije normalna, najstrašnije me je izvređala - dodao je Mića.

- Žrtvice moja, napiši pismo da je nekome preminula majka - rekla je ona.

- Ona je mene napala bez razloga. P*čka li ti materina smrdljiva, sad si sve priznala. J*bem li ti mater, klošarko. Rešavaj svoje probleme bez mene. Sve radi zarad rijalitija, tri puta me je ovde gurala u probleme - nastavio je Mića.

- Vređaš me svaki dan, napiši mi pismo da mi je majka umrla, možda te prepoznam - rekla je Anđela.

- Ti si ljudska gnjida - dodao je Mića.

Naredno pitanje bilo je za Danijela Dujkovića Munjeza.

- Ponašaš se prema devojkama kao da su krpe. Zašto ti je onda čudno što te je jedna od njih stavila za NN oca? - glasilo je pitanje.

- To nema veze sa roditeljstvo, ne pravdam se, boli me uvo - rekao je on.

Autor: A. Nikolić