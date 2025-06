Ofarbao je i obrve da dođe do izražaja: Uroš isponižavao Anđelu, pa nagazio na minu Bele kuće, njegovo dostojanstvo bacili pod sto! (VIDEO)

Haos samo raste!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", vodteljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip gde Marko Đedović smatra da Uroš Stanić preleće od jedne do druge osobe i da šalta sve.

- Nisam očekivao ovo od Marka. Odlučio sam da ne branil laži i da pričam realno. Ako sam zbog prijatelja gušio svoju prirodu, a da mi taj prijatelj nije pokazao poštovanje. Ja sam sve izignorisao, a onda joj za stolom nije bilo bitno moje mišljenje. Ja sam njoj bio niko sve vreme. Ona meni nije bila niko nego je i te kako bila neko. Da je bila kontra situacija, ona ne bi svoj kredibilitet rušila nego bi realno komentarisala. Čudno mi je poštovanje Anđele i Karića i to što se štite. Ovde se poredi prošla sezona, da sam ja provocirao nju i Janjuša. Ako je neko bio uz njih, bio sam ja. Kačavenda se pokazala i ove sezone, ali i prošle po pitanju Gastoza. Kačavenda je pričala da me Aneli koristila, a sad se spinuju priče. Kačavenda koja je pljuvala Anđelu sad meni se*e i ke*a - rekao je Uroš.

- U žaru svađe i ludila je podignut da komentariše, a njih dvoje su bili u vatri, on je onda seo i udario po njoj - objasnila je Kačavenda.

- Kad sam komentarisao Karića i nju, ona nije ništa lagala i sve sam joj verovao. Sad je uhvaćena u laži. Podlegao sam svojim ušima gde čujem kontradiktornosti i laži. Najviše me pogodilo kad sam plakao, a Anđela mi nije prišla nego Gastoz. Ja bih prišao da sam u najvećem haosu i da gori svet. Suradan sam video bol u ku*cu i distancu. Meni je preko glave. Nije zaslužila moje poštovanje. Đedović na sve načine pokušava da opravda Anđelu, vrlo je pristrasan u komentarisanju. Njega samo treba nagaziti i čuti pravo mišljenje. Ona ne sme da ga nagazi. Za Aneli i Janjuša svi znaju koliko sam bio tu za njih. Kad vide ljudi njene postupke, biće poznata po testovima za trudnoću. Cela nacija zna da me koristila - ispričao je Uroš.

- Nisam iznenađena, Uroš jeste dvoličan i nikad neće stati uz prijatelja. Nije ni bitno da li Anđela laže ili ne laže na kraju dana, a on kao njen prijatelj mora da stane uz svoju prijateljicu. On ne zna ni da li je Milica lagala ili ne. Nije ispoštovao Anđelu i Gastoza. Iskompleksirao se - rekla je Sofija.

- Anđela je žrtva kao najveći lažov Elite - rekao je Uroš.

- U nevolji se pokazuju prijatelji. To je jedan lažov i mala larva. Ako je neko bio uz tebe to su bili Anđela i Gasttoz, celu sezonu si ih koristio. Iskoristio sam situaciju i dobacio: "Je l' moguće da te ne slušaju", jer ga nije bilo nedeljama. On je i obrzve ofarbao da dođe do izražaja. On razume Gastoza a prodao je njegovu trenerku za hiljadu dinara. Pokazuje kakvo je mišljenje bilo o Anđeli cele sezone. Na početku je imao svoj stav, odjednom je potonuo i nestao u njihovoj senci. Tražili smo ga ovde. Glasan je jedino kad pr*ne. Vidim da se pos*ao. Klasičan ženomrzac. Ja se bavim činjenicama, a vi glasinama - objasnio je Karić.

- Ovo je go*no pa je go*no. On je loš prijatelj, ali prekoputa imate prijatelja iz pakla. Ona ga je ponizila najstrašnije. Prodala je prvo mene, a mnogo većeg prijatelja Miću je prodala za sve. On jeste najgori prijatelj, ali je opet potpuno jasan. Rekao sam mu da će ona da ga izda. Kriv je za mnoge situacije, ali za ovo nije. Ova je kemtina i može da trpi sve, a Uroš ne. One je izdala koga može da izada - rekao je Ivan.

- Svi znamo zbog čega se druži sa ljudima, ide sa favoritima.Družio se iz koristi kao i sa Aneli. Sad napada i Anđelu. Ona mu je rekla: "Dečko pusti nas", dok se svađala sa svojim dečkom. Ti nisi nikome prijatelj. Aneli te kući vodila, a ti si o njoj izneo svašta. Skote jedan! Milica da da jednu izjavu da je ne zanima više, znaš kako bi je pljuvao - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić