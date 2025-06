Gastoz otvorio dušu: Najavio suočavanje sa Pavlom i priznao pravo stanje svojih osećanja, Anđela mu zadala novi udarac! (VIDEO)

Iskren do koske!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić i turbulencija kroz koje prolaze.

- Kad smo kod Anđele i planova u "Šiša baru" si rekao da posle zatvora na Tajlandu, veze i rijalitija treba ti mir i da budeš svoj na svoj, zbog čega ako si bio svestan si uopšte pravio planove sa Anđelom? - pitao je Darko.

- Tako sam se osećao, a kad sam pričao sa njom to se promenilo. To je bio bes, kad je opet na cici mici priču htela da bude sve normalno, a sedam dana sam joj bio na ignoru. Posle tri sata smo legli u krevet i nisam imao tu emociju, a onda sam rekao da sam hladan i protumačeno je kao da sam ubio čoveka, a čak ni ja ne stojim iza tih reči - govorio je Gastoz.

- Mnogi su komentarisali da si Anđeline laži za Pavla iskoristio kao razlog da ih ostaviš, da li ćeš se videti sa njim čak i da ne budeš sa Anđelom? - pitao je voditelj.

- To neće biti prva stvar koja ću da uradim, ali naravno da hoću jer je to nešto što me muči. To je priča koja kruži kroz kuću da sam se uhvatio za to, da sam zaljubljen u Sofi, a sve to pada u vodu i nisam planirao jer bi bilo van svake pameti da se od devojke ne odvajam devet meseci i da pričamo o lepim stvarima i imamo naše planove, bili su izvodljivi i nije bilo prepreka dok se ovo nije izdešavalo. Hoću da izbacim neke stvari, pa ćemo da vidimo - pričao je on.

- Ovo mi je super, baš je iskren i prepoznajem iskrenost i cenim jako. U poslednje vreme je počeo da bude iskren za razliku od mene i mislim da smo zamenili uloge - dodala je Anđela.

- Doneo si odluku da sačekaš kraj rijalitija i sve vreme si joj davao znake da si tu uz nju, kuvao si joj i bio si joj podrška, a ona se uhvatila za rečenicu da si se ohladio. Šta je jače dela ili reči? - pitao je Darko.

- Pa reči, vidiš da je jača - rekao je on.

- Da li se Anđela ogradila kad si rekao da želiš da vidiš istinu jer se plaši šta ćeš saznati od nje? - pitao je voditelj.

- Ne, koliko vidim hladna je od početka i rekla je da neću moći da jo priđem. Ona je mene izmarširala najgore, hladna je po tom pitanju i čvrsta da ću da ispadnem debilko i to je pošteno, ali ja nisam miran - odgovorio je on.

- Da li ti je krivo što su te nadvladali strah i smunja? - pitao je Darko.

- Nisam mogao, tad bih ispao kao neko ko folira. Ja sam totalno poljulja. Nije mi još pala u očima, ali zbog - rekao je Gastoz.

- Čime te Anđela drži u šaci? - pitao je Darko Tanasijević.

- To bih ja voleo da se ona otvori. Mislio sam da je povodom onoga što je ona ispala šmeker i što je nisam prvo pitao da li je bila sa Pavlom, nego sa njom ušao u vezu. Zašto bi ona mene držala u šaci ako nisam pitao nego ušao u vezu? Ja ništa ne znam po tom pitanju, ispitaj nju sve i voleo bih da nije nešto iz prazne puške jer šta god da ima tu sam i spreman sam da čujem sve - pričao je Gastoz.

- Rekao si da te nervira kad u priču u raskidu ubacuje treću osobu da li to radi planski da bi umanjila njemu krivicu koja je dovela do vašeg raskida? - pitao je voditelj.

- Ona se vodi polemikom ako sam verovao u oktorbu, a promenio priču da mi se neko drugi sviđa i da hoću da je odstranim, a to nije tačno - rekao je on.

- Rekao si da ti treba sedam dana da budeš sa Anđelom i pokazao si da bi hteo da budeš sa njom, da li te je uradio kompleks? - pitao je voditelj.

- Terali smo šegu, ali rekli šta smo imali. Nemam energiju da odgovorim na ta pitanja. Za pet minuta želim da je ne vidim, pa da je oženim, a onda da joj napravim dete - odgovorio je Gastoz.

- Da li ti je dodatno pala u očima kad te je slagala da nije uštinula Džordi i video si svojim očima, a ona nije htela ni da joj se izvini? - pitao je Darko Tanasijević.

- Bukvalno, znam da je Džordi naporna, ali napravila si sr*nje i onda dođem i kažem da joj se izvini i tu mi je pala u očima i počela je da je dresira, pa smo napravii veći p*čvajz nego Džordi i ona - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić