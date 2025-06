Pogubila se u lažima: Kačavenda saterana u ćošak, posle ovih pitanja o Gastozu i Anđeli nije znala gde udara! (VIDEO)

Punom parom pokušava da se iščupa!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Milenu Kačavendu kako bi joj postavio pitanja o odnosu Nenada Marinokvića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Gastoz ti je otvoreno zamerio način na koji si ga komentarisala, a šta misliš kakvo mišljenje bi imao kad bi čuo kako stvarno pričaš o njemu kad on to ne vidi? - pitao je Darko.

- Počela sam da ga komentarišem kad je Anđela bila u izolaciji i kad nisam čula šta je čuo na intervju, pa nisam znala da Anđela nije htela da ga poljubi u pola pet ujutru, pa onda da mi se ne sviđa njegovo ponašanje kad je ozbiljno, a on okrene na sprdnju. Tema je previše ozbiljna da bi se okretala na šalu. Večeras smo čuli i ekskluzivu da se Pavle tema potegla tek nakon veze. Da li će meni neko da kaže da ja uvlačim Sofiju i Sofi ili je priča krenula kad su Sandra i Sofija to primetile? Što bih ja verovala 100% kad sam dosta pojela g*vana, pa da vidim da li je Sofija ili Sofi. Komentarisali smo u pušionici, razmatrali, znamo koliko jedna reč ima značaja. Ja sam Gastoza podržala kako se oseća kad Anđela meša babe i žabe dok sam mislila da pokriva kumu, jer je to bio moj stav, a ona me je demantovala. U petak na novinarima se odjednom psotavlja da Pavlu nije bitno šta je Gastoz uradio, sve opcije sam razmatrala i rekla da ima prava da se oseća ovako, ali ne vidim razlog da se povuče - rekla je Milena.

- Ti si rekla da se auto ne daje tek tako, jasna je insinuacija - dodao je Darko.

- Tako je ispalo jer je Karić rekao da ja sumnjam da je Anđela imala s*ks, a ja to nikad nisam rekla. Ja sam to pričala više puta, bilo je nejasnoća da sam rekla da Anđela mulja. Kad sam ja sporila da su sve priče koje je Anđela rekla nelogične? Ja ne mogu da komentarišem jer ne mislim da je Anđela budala koja će nakon svega da dozovli da joj s*remo na glavu u "Narod pita", nego mislim da postoji razlog jer ćuti - rekla je ona.

- Juče si komentarisala i zauzela Anđelinu stranu on je pozdravio Janjuša i po svemu sudeći postao je svestan da si ga izdala - dodao je Darko Tanasijević.

- Mislim da je bio ironičan. Šta sam ja izdala? Ja treba da ćutim? Pa dovoljno sam ćutala i taktizirala i oprezno iznosim mišljenje. Ja sam njihovu ljubav podržavala od prvog dana. Ja sam sa Anđelom i Gastozom dobra, ja sam sa njim bliža i ne optužujem ga nego komentarišem ponašanja koja mi se ne sviđaju. Imali su planove, a onda on mrtav hladan kaže da se plašio šta će Milan da iznese i da će Veliši da je isporuči. Jasno je bilo da nije samo Pavle problem, nego da su i klipovi tema. Šta je sad sa planovima? Nije oprezan u onome što izgovara. Ja verujem da će oni da se pomire, a pritisak će da bude sedam puta gori. Na kraju će ja da odustanem i da kažem da verujem u ljubav. Šta sam ja to njega izdala? - pričala je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić