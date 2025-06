Za sve našao opravdanje: Luka pokazao koliko mu je stalo do Aneli, pa priznao da li sumnja da i dalje VOLI Alibabu! (VIDEO)

Doktor za ljubav!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u emisiji "Pitanja novinara" sa Lukom Vujovićem o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Da li Aneli smatraš ženom koja smatra da je muškarac muško ako je grla, vređa, a kad je neko pažljiv i sprema obroke onda je fićfirić? - pitao je Darko.

- Jeste, ali tako je i kad žena više pokazuje. Siguran sam u to da sam neke stvari dozvolio mojoj krivicom. Rekla je da ima poverenje u mene, a ja znam kad sebe dajem da ona to koristi. Ona vidi moje iskrene emocije, kad mi kaže da me ne zanima i zna da ću da pređem i da ćemo pričati. Ja da sam držao stav nikad sebi ne bi priuštila da mi se tako obrati. Mi smo napravili iste greške, ono što sam ja u početku radio ona je do skoro radila. Ja sam sigurna da ima emocije, ali za te stvari nema opravdanja - govorio je Luka.

- Njena majka je svoje emocije za Janjuša i nju stavila na platno i nazvala "Ružičasti pakao", šta misliš kako bi nazvala umetično delo za Aneli i tebe? - pitao je Darko Tanasijević.

- "Rajski trt", sami sebe trtimo i podj*bavamo - rekao je on.

- Aneli si priznao da nikad ne bi bio sa njom da si bio zadovoljan u odnosu. Zbog čega ti ona stalno lovi neke greške i ne može da se prepusti tome što kažeš? - pitao je Darko.

- Ja stvarno vidim neku njenu drugu stranu, koji ukućani možda ne vide, ona je stvarno polupana i razbacala je emocije na hiljadu strana. Nije lako kad dobije pitanje za bivšeg muža, nije videla ćerku dugo i ima milion situacija kroz koje ona prolazi. Verujem da je želela da opstane u bračnoj zajednici i da ima jednu porodicu. Razumem zašto ima dozu nepoverenja, a i moji postupci joj daju za pravo da mi ne veruje. Ja sam u pravu kad joj kažem da sam imao dve strane da biram i da sam izabrao nju. Mi poštovanje nemamo u vezi, ona je prema meni katastrofa, ali isto tako nisam imao devojku da sam ja bio takva katastrofa. Ja nikad nisam dozvolio da izgovorim osobi takve reči - govorio je Luka Vujović.

- Kako si se osećao kad se Aneli nasmejala za Alibabu i Staniju? - pitao je voditelj.

- Kad se nasmejala nisam joj toliko prebacio, samo sam rekao da se ona smeje, a meni je takav smeh zamerala. Ja sam bio podignut i rekao sam da mi je zasmetalo, ali kako da zamerim kad sam i ja njoj to radio? - rekao je on.

- Da li misliš da Aneli i dalje ima emocije i žal za Alibabom? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja sam ubeđen da ima žal i bol, to je normalno. Ja sam siguran da ona ne bi prešla preko stvari i vraćala se u taj odnos - odgovorio je Luka.

