TRESE SE BELA KUĆA: Sandra i Kačavenda udruženim snagama udarile na Aneli i Luku, nastao karabmol! (VIDEO)

Pljušte prozivke!

U emisiji "Pitanja novinara" došlo je do žestoke svađe kad je Sandra Obradović osudila odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić na propast, a još veći haos izazvala je Milena Kačavenda koja se umešala i upalila vređalicu.

- Mislim da su njemu dali instrukcije kad je na kutiju dobio poruku da se probudi i kad smo sve to sklopili došlo je na to. Imam pravo da imam osećaj da neće biti zajedno i da su oni foliranti, a videćemo kad izađem da li sam bila u pravu - rekla je Sandra.

- Rekla si da te je Luka tipovao - dodao je Darko.

- Setila sam se svega sa početka s ulaska na vrata da se prvo raspitivao za mene, pokušavao da mi pristupi, a onda počeo da mi priča neke stvari kako me je video na nekim slikama kod mog kuma. Nakon njegove diskvalifikacije dolazi do toga da mi priča da kuma poznaje 15 godina i on mi je objasnio ko je, a onda sam ga pitala da li ga je taj isti kum dovezao, a kako mu tad nije rekao da mene poznaje i da ima lepo mišljenje o meni, nego se toga setio nakon diskvalifikacije? Rekao je da mi je pisao nekoliko puta, a da mu nikad nisam odgovorila na poruku. Svi znamo da ovaj čovek laže, a ja nisam nijednu laž izrekla. Neka Teodora potvrdi da je Luka dogovorio prvi put kad je Bajo pslao poklone - pričala je Sandra Obradović.

- Nije tad bio Mitar Mirić sa DNK, toliko o tome ko je koga vređao - dodala je Kačavenda.

- Ružnija si od Džokera 15 puta - umešala se Aneli.

- Baja je sina otpisao zbog mene, a on je rekao gde su ostavljeni ključevi i da će mene da čeka, a ne njega - rekla je Sandra.

- Pozdrav za Ivana i Anelinog brata, sad ću da se prevučem jer nisam tema da mi se ove s*se u pet banki ne bi videle. Ova kanta ne može da mi vozi đubre do kontejnera. S*rem mi se u usta svima, rijaliti p*čko paćenici - dodala je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić