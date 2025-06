UŠAO JE U VEZU SA MNOM ZARAD RIJALITIJA: Ena demolirala Peju zbog zavlačenja, raskrinkala ga pred svima: Nema nikakav pristup meni za života (VIDEO)

Zatresli se zidovi Bele kuće!

Predstavnik RED portala, Joca novinar podigao je Enu Čolić kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Zbog kojih Pejinih reči i navoda si se najviše osetila kao jadnica - pitao je Joca.

- Ništa naročito ne bih izdvojila, sve apsolutno je poniženje od strane njega i bilo je dosta! Ja sam to dozvolila, nije njegova krivica, krivim samo sebe. Mislim da on sve radi smisleno, da je jedan ober folirant. Sve je katastrofa, mislim da se i vidi koliko je on drugačiji za stolom, a to je bilo nešto što je meni svih ovih meseci on meni zamerao. Peja postaje demon za stolom kada smo u konfliktu, kao što nikada nije skakao ni na koga drugog. Stičem utisak da je sa mnom ušao u vezu i da je sam start bio samo zarad rijalitija, jeste se zavozao vremenom, ali je ušao u vezu sa mnom zbog toga. Sve te devojke o kojima Sofija priča, to su rezervisane devojke za muškarce ovde - rekla je Ena.

- Ena, na početku si spomenula dostojanstvo, kakvo je tvoje mišljenje što te je bez emotivne veze ponovo navukao na se*s i onda ustao i rekao kako si ti ta koja je napadna - pitao je Joca.

- O tome neka priča on, šta da kažem?! Moje mišljenje je da je sve totalno fejk s njegove strane i osobe koje provode vreme sa nama su bile prisutne, on dođe da me ljubi po stomaku i po leđima, pa se ograđuje ovde od mene - rekla je Ena.

- Ispada da si ti ta koja ga napada i da si ti žena koja vapi za sek*om - rekao je Joca.

- Ukućani da, mogli su da komentarišu, jer mogu da vide ono što se dešava za stolom. Posle ovoliko vremena ovde prestalo je da me intresuje šta misle ovi ljudi ovde. Od svog ulaska ovde, od prve nedelje, bila sam nominovana i tema svake nedelje... - rekla je Ena.

- Ako si ti folirant, šta on s tobom radi poslednjih par dana - pitao je Joca.

- Šta je radio, radio je, pitajte njega šta mu je bio cilj. Ne intresuje me više, nema nikakav pristup meni za života. Kada budemo u tom čuvenom "Narod pita", odgovaraću kao na suđenju, obraćaću se sudiji, odnosno voditelju i narodu - rekla je Ena.

- Ako govori da ste devojke koje bi dušu prodale zarad rijalitija, da li je zapravo on taj kom je stalo do rijalitija - pitao je Joca.

- Ne sve, ja sam ista kao Stefani, Anđela i Aneli, svaki naš postupak je smišljen, on je ispravan, Gastoz je ispravan, čak mu je sada i Munja ispravan...Svakako to plakanje i njegovo: "šta si nam uradila? šta si uradila od naše ljubavi?", to je bilo isključivo zbog zataškavanja onoga što je bilo za rođendan Velikog šefa - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić