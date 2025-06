IDE NA SVE ILI NIŠTA: Dragana ulaže sve nade da će njena porodica prihvatiti Matoru, pa obelodanila Jordankine noćne aktivnosti! (VIDEO)

Au!

Darko Tanasijević ugostio je Draganu Stojančević u "Šiša baru", kako bi sa njom porazgovarao o trenutnim dešavanjima Jovanom Tomić Matorom.

- Super nam je. Posvećene smo jedna drugoj. Možda se ne slaže moja porodica, ali smo u kući jedini par koji nema problema, pa i kad imamo problem nekako mirno rešimo. Baš smo skladne, ne rešavamo probleme da čuju svi. Uvek nađemo rešenje. Posvećena mi je sve više. Iako kažu da to nije Jovana, ali su verovatno navikli na neke svađe. Drago mi je što je takva. Posvećena mi je maksimalno. Ne rešava probleme za stolom. Sve ove ljubavi što su bile fatalne i velike, sve su se završile - rekla je Dragana pa se dotakla porodice:

- Plašim se, sekiram se, strah me svega. Kad se nisam borila onda sam bila folirant, a sad se ne sećam porodice. To su dve različite ljubavi. Volela bih da joj daju priliku da je upoznaju. Kad izađemo, sve polako. Ako sam se borila na televiziji, zašto se ne bih borela kad izađemo. Verujem da će me sačekati. Znam koliko su dobri i znam da hoće. Pogađa me kad ovde ljudi komentarišu da mi je mama na sondi i da ubijam roditelje. Munja je jako loš, pa mu nisam rekla nijednu psovku. Samo sam mu rekla da tuče devojku ovde, pa kako se oseća njegova mama?! Nije upoznao svoje dete, a sekira seza decu moje sestre. Tašta hoće da ti da zabranu prilaska, ali on preko mene hoće da povredi Jovanu. Jako su loši. Jedva čema da izađem odavde. Munja mi najviše ide na živce. Stefani više ni ne gledam. Mislimd a Munja sumnja da Stefani i dalje voli Jovanu. Jordanka mi ide na živce jer je bezobrazna. Uhvatile smo je da nešto radi, a onda nama nešto priča. Ja nisam bila tu i probudila se Jovana i videla je i otišla do pušione da ne bude da ona laže. Kaže da se češkala - rekla je Dragana.

Autor: A.Anđić