VEOMA SI ME RAZOČARAO: Stefani rešila da prekine komunikaciju sa Ivanom, misli da se urotio protiv nje sa Matorom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredni budžet, Stefani Grujić dala je Mileni Šarac Mimas, te je otkrila šta misli o njoj.

- Mali budžet ide Mimas. Ona je veoma loš čovek, nije ispala fer prema Gruji. Arogantna je - rekla je Stefani.

- Ivane, mali budžet. Veoma si me razočarao. Imala sam lepo mišljenje o tebi, ali me povređuje jer si uvek na suprotnoj strani. Veruješ Matoroj kad me napada, a Munji kad se posvađamo. Ne treba da se družimo i da pričamo - istakla je Stefani.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.