Nikada nije bio muškarac koji rešava problem: Anđela progovorila o Gastozu, NE ŽELI više da ga vidi, pa priznala: Biću ja je*ena stranka! (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditelj Milan Milošević podigao je odmah po ulasku u kuću Anđelu Đuričić, kako bi sa njom porazgovarao o iseljavanju Gastoza iz kreveta.

- Nema tu ništa veze sa izborom, ne želim više na oči da ga vidim. Rekla sam mu da me smara i da mi ne prilazi, bila sam gruba maksimalno. Poljubi mi ruku kada ga ošišam, jer neću da me ljubi u obraz. Sedam dana je prošlo od kada mi je rekao te neke stvari, i da ti je stalo i da ti nije, kada si već izjavio da si se ohladio, kažeš: "dođi da sednemo i da porazgovaramo", on nikada nije bio muškarac koji stane i rešava problem. Nisam doživela od njega to osam meseci. U poslednje vreme i nije bilo tako - rekla je Anđela.

- Za čim onda ideš?! Rekla si mu da si imala u glavi da imaš zacrtano da vidiš vas dvoje same u četiri zida, a on ti je rekao da je normalno da ideš kod svojih roditelja - rekao je Milan.

- Ja sam očekivala od čoveka koji ima 33 godine neki stav o nečemu u životu, a ne da je sve neko ludilo, neka žurka, neka hrana. Ja njemu nisam na vratu, niti sam ikada bila. On od mene to neće doživeti, a znam da bi to potajno voleo, da se loži na takve stvari. Očekivala sam hrabrost od muškarca koji je izjavio da se ohladio. Hrabar je bio samo kada mu je trebalo, a to je mesec dana kada me je muvao - rekla je Anđela.

- Rekao ti je: "glupačo, shvati da sam ja instruktor ovde" - rekao je voditelj.

- Da i za to je u pravu, to vidimo. Realno stanje je ono što sam mu rekla sinoć za Pavla, ona retrospektiva. To su veliki prijatelj, još kada je rekao da će se videti, ja kada nisam umrla. Biću ja je*ena stranka ne zvala se ja Anđela, ali nema veze, ne bi mi bilo prvi put. Ja sam znala da će večeras on da ide u izolaciju i to ne sa mnom - rekla je Đuričićeva.

Autor: Nikola Žugić