Sumnjam da mu se dopadam: Sofi dodatno podgrejala sumnju da je Gastoz sve vreme bio zaljubljen u nju, Anđela menja boje! (VIDEO)

Nije joj lako!

U toku je ''Debata'', a tema današnje debate je: Da li previše empatije prema partneru vodi ka gubitku sopstvenog identiteta. Nenad Marinković Gastoz nastavio je da priča na ovu temu.

- Da li se pažnja prema partneru svela na popiti i pojesti? - upitao je Gastoz.

- Ne, to je Milan rekao, pa su se svi uhvatili za to. Anđela je sinoć rekla kako ja nisam muškarac, a isti taj Milan je rekao da sam danima pokušavao da pričam s njom, a ona me svaki put marširala. Ja nisam mislio da ću bukvalno nju da isporučim ocu. Mene je povredilo što je njen otac rekao da ona nije kanta koja se isporučuje - rekao je Gastoz.

- Da li je tebe sramota od Anđele i sebe što si sebi dozvolio da ideš u izolaciju s drugom devojkom? - upitao je Gastoz.

- Ja sam završio u izolaciji jer me drugi ljudi mrze i hoće da mi napakoste, a i da vide moje procente - rekao je Gastoz.

- Ne nego ste u izolaciji zbog tvojih postupaka i tako dalje - rekao je Đedović.

- Ja nikada nisam rekla da tvrdim nego da sumnjam, ali ja sam i mislila da je Mateja zaljubljen u mene, pa nije - rekla je Sofi.

- Meni je Sofi rekla da ovo sve traje od januara, a mene je samo nerviralo što su mene ubacivali u ovu priču - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić