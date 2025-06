Totalno uništenje Anđele Đuričić: Gastoz uspeo da je dovede do nervnog sloma, jecaji odzvanjaju Šimanovcima!

Karambol!

U toku je ''Debata'', a tema današnje debate je: Da li previše empatije prema partneru vodi ka gubitku sopstvenog identiteta. Anđela Đuričić je doživela nervni slom jer je Nenad Marinković Gastoz iznervirao.

- On mene svaki put pokušava da razludi pričom o Pavlu. Ja ne mogu svaki put da se ograđujem od Pavla. On zna da me to boli jer nije istina i zato mi šukne svaki put. Evo kunem ti se da mislim da on meni veruje samo mu ovo ide u prilog da mi nameće. Ovo je sramotno, on hoće mene da dovede do ludila, ali neće dobiti ono što želi, a to je moje ludilo. Evo sad mu Matora i Ivan dobacuju: ''Svaka čast'', a svi su ga prodali i samo sam ga ja branila. Svi su ga prodali, a ja sam bila tu uz njega i on je meni okrenuo leđa i izdao me, pi*ko jedna. Da li te je sramota Nenade Marinkoviću Sinđeliću? Sve bi to bilo super da se ja nisam za naš odnos dala maksimalno - rekla je Anđela.

- Kako on sad glumi žrtvu.. Doveo je do nervnog sloma i sada kao glumata - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić