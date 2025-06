Skovale pakleni plan: Sandra i Sofija zaboravile na empatiju, pa rešile da napakoste Mateji Matijeviću! Do jutra će izgoreti od besa! (VIDEO)

Najavile teško jutro!

Sofija Janićijević i Sandra Obradović otišle su u Rajski vrt kako bi zatražile tajni zadatak od Drveta, te su i otkrile tajnu kako bi dobile alkohol za žurku.

- Mateju Matijevića nismo dirale ove sezone. On jede samo jaja i banane. Mi smo smislile da mu ukrademo jaja i da ih sakrijemo iza Sanjinog kreveta, a onda da sačekamo ujutru da napravi haos jer neće imati šta da jede. Ja bih mogla i da ga napadnem kako je nesposoban da sačuva - rekla je Sandra.

- Što se mene tiče samo izvolite. Čekaću Matejinu reakciju - reklo je Drvo.

- Ja bih da ti se zahvalim za Spa, bilo je prelepo. Kao da nisam bila mesec dana u kući - rekla je Sofija.

- Više sam očekivao od te svađe, ali u redu - reklo je Drvo.

- Ona je baš smotana, ali sam ćutala - rekla je Sandra.

- Mi hoćemo da uradimo taj zadatak, ta reakcija će sigurno biti burna. Možemo li mi unapred da dobijemo piće? - pitala je Sofija.

- Već znate i same. Imate li neke tajne? - pitalo je Drvo.

- Sofija imaš li neku tajnu iz Spa? - pitala je Sandra.

- U poslednje vreme vidiš mene i Terzu. Čak mi se i sinoć zakleo u decu od brata i svih njih da mu je krivo što nismo zajedno i što je ovo uradio i što je izgubio mene. To je nešto što ukućani ne znaju - rekla je Sofija.

- To je divno, ja uvek glasam za ljubav. Ali to nije nikakva tajna. Morate da razumete da Rajski vrt nije šank za naručivanje pića. Organizovaću da vas sačeka piće kod sandučeta, ali to je poslednji put. Ovde se dobija nagrada za tajne ili zadatak. Vama sam toliko progledao kroz prste, da više neću zbog drugih učesnika - reklo je Drvo.

- Imam tajnu. Izlazila sam na cigaru na Debati i prokomentarisala sam Sofiji: "Jao Bože evo ga ovaj debil", a on je počeo nešto da dobacuje. Smejao se i nešto je pričao. Ja sam mu pokazala srednji prst - rekla je Sandra.

- Moglo bi da se važi - reklo je Drvo.

Autor: A.Anđić