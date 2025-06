Stručni štab za laži i prevare doneo presudu: Gastoz proglašen GLAVNIM FOLIRANTOM, pa otkrivene prave namere Sofi Tkačenko! (VIDEO)

Razrešili slučaj!

Sofija Janićijević, Dačo Virijević i Sandra Obradović zaseli su u pušioni kako bi raščivijali temu Sofi Tkačenko i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Mislila je da je sprdnjica. Ne može ona da izdrži. Rekao sam joj da ne radi to da ne ispadne na kraju neka kur*etina. Rekao sam joj: "Nemoj to da radiš, je l' shvataš da je devojci loše". Nju vuče Uroš da igra sa Gastozom celo veče. Sofi je rekla da je došla zbog toga ovde, a Gastoz beži. Posle sam video da joj je rekao: "Nemoj da si tužna, šta se traumiraš, ajde sa mnom na žurku". On će da kež i da mu sve sviđa Sandra jer je folirant. On ne voli nijednu devojku, pa ni Anđelu. Sofi mi je rekla: "Neću više da dozvolim, moram da budem drska i da tako odgovaram" - ispričao je Dača.

- Rekla je danas kad je sedela sa Aneli da joj je simpatičan Gastoz - otkrila je Sofija.

- Sad će oni da izvrću sve. Pa i ti si rekla da ti je lep Karić - rekao je Dača.

- Jeste, šta mu fali!? Aneli je sve lepo ispitala - rekla je Sofi.

- Mislim da mu se Anđela približi sad da bi bio sa njom - rekao je Dača.

- Ona je jako lepa vizuelno fizički. Da sam mupko ne bih bila sa njom, pišti i vrišti, ne možeš da je kontrolišeš - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić