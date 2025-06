Jedna od aktuelnih tema u "Eliti 8" jeste svakako i odnos Milovana Minića i njegove bivše supruge Marijane Minić, s obzirom na to da je poslala tužbu za razvod braka, koju je Minić potpisao u ponedeljak, a kako je sve došlo na reči Milosave Pravilović, mi smo je odmah pozvali!

Bivša učesnica "Elite 8", Milosava Pravilović, koja je napustila rijaliti nakon mesec dana učešća s obzirom na to da je ušla kao gost u Belu kuću, često je ulazila u verbalne okršaje sa Milovanom Minićem, bivšim oženjenim dečkom svoje ćerke Aleksandre Nikolić. Naime, u nekoliko navrata mu je otkrila da je Marijana Minić podnela tužbu za razvod braka, što je on negirao i govorio da je laž, jer kako je istakao, nije mu stigla.

No, međutim, u ponedeljak, Milovan je potpistao tužbu za razvod braka, te je o tome govorio na "Pretresu nedelje" ističući da ga je stigla realnost i da je on isključivo kriv i niko drugi, te je tako udario na Milosavu i Nikolićevu. S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs pozvala je Milosavu kako bi čuli njen sud.

- Da vam ja nešto kažem, ja govorim istinu, jedino ako moram nekoga da zaštitim. Ja nisam pola rekla, nisam želela nikoga da uvlačim u to, a što se njega tiče, to mi je jedino prebačeno. On kaže njoj da će da joj je*e i živo i mrtvo, rasplakala sam se, ne daj Bože da sam tamo, bio bi haos! Nek živi svako svoj život. Neće im dati mira, sve je istina što sam ja rekla, nijedna reč ne postoji da nisam rekla istinu. Poslala sam hranu, dala sve što sam mogla. On nam je naneo mnogo zla, a po njoj se vidi da je neiskvarena, da je dobar čovek. Ona zna kakav je on, prošla je svašta! - počela je Milosava, a onda se osvrnuo na njegovu izjavu da je Milosava bolesna jer je htela da podvodi svoju ćerku:

Zamislite?! Hajde da vidimo kako ćemo dalje, zamislite šta znači to da sam htela...Nisam htela nikome da kažem, ona je bila u tom poslu i desilo se šta se desilo, puno stvari sam prebacila na sebe jer nisam želela nikoga da uvlačim u problem. One jedna drugu povuku, žene u tom poslu, otkud ti ja znam ko šta radi. Kriva sam, to sam i rekla, ne treba ti da radiš ništa što je protiv zakona, ali nisam imala pojma šta se može i ne može. Ali dobro, to je prošlo. Može moje sve da se pregleda, može da se vidi gde sam radila. Ako je ko zaslužio, Milovan je zaslužio da odgovara za sva dela i nedela. Tu je njegova bivša žena, ona će to rešavati, znate šta sam rekla vezano za kredit. Nijednu reč nisam slagala, još sam ga zaštitila.

Za sam kraj se osvrnula na Milovanovu tužbu za razvod braka koju je potpisao nedavno.

- Marijana će njemu u oči sve da kaže. Mi smo se trebali videti na kafi, ali nisam imala vremena, biće...Ona će njemu sve lepo da kaže, to je gotova stvar, ona nema ništa s tim. On je jako sebičan čovek, on bi sve za sebe. On tamo reklamira vile, a to tatino, otac stvorio to na Paliću. Ja volim moje ćerke najviše na svetu, ali ne mogu da kažem da je ona bez greške. On je nama ušao u porodicu sa pričom da je to kraj, da je gotovo, imam i poruke i sve. Marijana je čestito čeljade, nije zaslužila ovo što je prošla. Aleksandra je htela da kaže, ali Milovan nije dao - rekla je Milosava i dodala:

- Sanji je pričao kako prevariti te zakupce. Na primer, taj čovek je umro što je držao te bazene i to, pa je rekao Sanji kako može Ugovor da se prevari da se ne plaća godinu dana, da bude besplatno. On je sklon tome, moje nek se sve proveri šta ja muvam i šta radim, postoji policija, neka provere. Svašta je rekao, Bože sakloni - zaključila je ona za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić