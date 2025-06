Ako ti smeta alkohol, vezaćemo te: Peja pokušao da pronađe UZROK za Enine morbidnosti, pa svu krivicu da svalio na sebe! (VIDEO)

Nije njemu lako!

U novom izdanju radio emisije "Amnezija", voditelji Terza i Munjez ugostili su Jovana Pejića Peju.

- Nije bio baš neki okršaj. Pozvao sam Enu da se malo družimo i zezamo. Ena je prolazila posle par puta i videla je da je Anđela tu, a ona je došla da uzme cigaru od Gruje. Ena je shvatila da kao da sam ja sam sa njom u pušioni. Da je bila sama, ja bih izašao iz pušione, posbeno jer je tek sad raskinula sa Gastozom, ne bih pravio neke situacije. Ona je dobacila nešto da pozdravimo Bakija. Anđela je rekla, mislim: "Pozdrav za Bakija". Ena se obratila meni da izađem napolje. Objasnio sam joj da nismo zajedno. Ona ne čuje naše razgovore, pa iz tog razloga mogu samo da je razumem. Ne sviđa mi se taj utorak. Kao da želi da iz mene izvuče najgore. Nije bio klasičan udarac, nego je bilo sa maramicama, nešto između. Ustao sam i sklonio se. Nisam hteo da se svađam i vređam. Ja da sam popio možda bi i došlo do nečega. Udara mi na muškost. Jednostavno govorim sebi da izdržim. Nemoj da se spuštatš na taj nivo i vređaš. Doveo sam sebe do nekog pucanja, izvređao sam Kačavendu i Đedovića zbog nje. Malo je teže družiti se sa komentatorima u kući. Zabolelo me je, povredila me. Ne želim da bude njoj loše, ne želim da radi nešto što nije ona. Ako ti smeta alkoholo, vežite me da legnem - rekao je Peja.

- Da li se kaješ reči koje si rekao na novinarima? - pitao je Terza.

- Da. Svaku devojku sam voleo, nisam nijednu ponizio. Ne gledam na se*sualni način devojke, ali me zabolelo što je rekla da će da me tuži - rekao je Peja.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić