NORA JE BILA ASMINOVO SREDSTVO: Aneli ovim zadala Alibabi poslednji udarac, otkrila kako je proganjao! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi sa ukućanima porazgovarao na temu: Da li veruju u sudbinu ili veruju da svako kroji svoj život. Aneli Ahmić sledeća je dobila reč:

- Verujem u sudbinu i svi smo mi krojačni naše sudbine. Mi svi izazivamo tu sudbinu, biramo pogrešne partnere i pogrešnu sudbinu, ali na kraju sve dođe na to kako je zapisano iako grešimo. Mnogo puta sam izazivala sudbinu. Mada, iz nečeg lošeg je nastalo nešto dobro, a takođe i iz nečeg lošeg je izašlo nešto još gore - rekla je Aneli.

- Šta ti kaže intuicija, da li će iz odnosa sa Lukom izaći nešto bolje ili gore? - pitao je Darko.

- Kad pričamo nasamo intucija mi govori da on može i te kako biti dobar partner. Kad ga slušam sa strane kako se sprda, on to sve pokvari. Ja mu uzvraćam lepim stvarima što zaista mislim i mislim da to može biti savršeno. Mnogo puta sma promenila mišljenje - rekla je Aneli, pa se osvrnula na Asmina:

-Odustala sam od toga da se ja borim da on bude Nori dobar otac. Ne verujem u to. Njegove namere su bile da bi se približio Đedoviću. Nora mu je samo služila samo kad smo se mi posvađali, kako bi proverio gde sam ja, šta radim. Kad me zvao iz Majamija, zanimalo ga je kako se ja osećam dok je objavljivao slike sa drugom devojkom. On meni uopšte ne treba. Kao odrasla sam mnogo grešila. Dovodila sam neke stavri koje nisam smela u život, pa danas imam posledice. Nikad mamu nisam slagala akd sam se spremla negde da odem. Mama sve što mi je rekla desilo se tako - ispričala je Aneli.

