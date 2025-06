VRTELO MI SE U GLAVI: Ena podgrejala sumnje da je u drugom stanju, evo koliko dece priželjkuje! (VIDEO)

Opa!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi sa ukućanima porazgovarao na temu: Da li veruju u sudbinu ili veruju da svako kroji svoj život. Ena Čolić sledeća je dobila reč:

- Peja i ja nismo bili suđeni, ja sam to isforsirala. Nažalost, i dalje mi je teško. Mudrost dođe u starosti kad nam više i ne treba. Nešto što je konkretno je suđeno, a suput pravimo neke odluke koje nas kasnije koštaju posledica. Upoznajem sebe sa 31 godinu. Menjam mišljen je o raznim situacijama. Kad sam rekla nešto nikad, e to me zadesilo. Sve što sam doživela na svojoj koži, e o svemu tome sam promenila mišljenje. O svim ljudima. Ne doživiš da ti neko izgovara neke stvari, ne znaš da poseduješ neke stvari. Ne mogu sebi da oprostim odluku da uđem sa njim u vezu - rekla je Ena, pa progovorila o porodici:

- Porodica mi je iznad svega.Uvek me to negde drži, oni su mi najvažniji. Decu mojih sestara gledam kao svoju. Nikad neću ostavriti taj san, ona ima četvoro dece - rekla je Ena, pa je dobila pitanje o potencijalnoj trudnoći:

- Nema potrebe da se proverava, nema mogućnosti za to. Možda jer mi se vrtelo u glavi kad izlazila iz tuša. Dragana mi je kao neposlušno dete. Ja sama ne znam šta mi bi. Ne želim da pričam da ću biti normalna, više ništa ne obećavam. Meni je očigledno tako namenjeno - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić