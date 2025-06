Izgleda da je on bolji muškarac za nju: Luka ne prestaje da ljubomoriše na Đedovića, ponovo zaratio sa Aneli! (VIDEO)

Njihovo druženje nikad neće prihvatiti!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Da li je Đedović slao Aneli na brijanje? Da li mu je služila samo za k*ranje? Da li je brojao njene danedo ciklusa? Da li je pričao o njenom snošaju ili ti Luka? - glasilo je pitanje.

- Svi koji su lajkovao j*bao vas Đedović i ljubio vaš čm*r na faci. Neka Aneli uđe u vezu sa Đedovićem jer izgleda da je bolji muškarac za nju - rekao je Luka.

- Ovo je zbog toga kad su tumačili da je Aneli imala loše procente zbog mene, a mislim da su je podsetili zbog čega su - dodao je Marko

- On je ovde najstrašnije skakao na Đedovića, a kad treba da stane u odabranu svoje devojke on dodaje ulje na vatru. Sram te bilo! Ja sam uporedila kako vređaš Milenu i napadaš žene, a ne odgovara ti kad me Đedović jedini brani ovde - komentarisala je Aneli.

- Ovako ne pokazuje žena koja voli - rekao je Luka.

- Ti idi pokazuj srdnji prst Sandri, a to je flert. Bolje da ćutim šta smo jutros imali nakon nekog vemena - dodala je Ahmićeva.

- Pa bolje ćuti - dodao je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić