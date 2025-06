JAVNO TRAŽIM OPROŠTAJ: Andrej Savković OČAJAN nakon rastanka od supruge, priznao da je LAŽIRAO novu ljubavnu AFERU!

Ipak nije preboleo bivšu!

Bivši učesnik Elite, Andrej Savković, podigao je veliku prašinu ulaskom u brak sa dvadesedet godina starijom partnerkom. On je nakon stajanja na ludi kamen istakao da je pronašao ženu svog života, te poručio da ga ne tangira to što postoje oprečni komentari na račun njihovog odnosa.

Osam dana nakon što je izgovorio sudbonosno ''da'' usledio je totalni prekret, tokom njegovog priznanja za portal Pink.rs da će podneti papire za razvod braka, ističući da je njegova partnerka prešla svaku granicu ljubomore.

- Preporodio sam se. Videli ste šta su u komentarima pisali ljudi, da se uči na staloj bicikli, naučio sam i se i to je to. Zaljubo sam se u svoju viziju, u neku iluziju onoga što sa želeo da bude, kakvom mi se predstavljala. Tek sada vidim kakva je zapravo. Ograničavala me je i da odem na kafu. Mi smo pre braka bili zajedno tri meseca, raskidali smo, a ona je obećavala da če se promeniti, a nije. Nemam ja pedeset godina, nego osamnaest. Ja sam poželeo da se razvedem, jutros u pet ujutro. On mi je merila inače vreme od prodavnice, do kuće. Ceo dan je trajala naša svađa, a onda je u ranim jutarnjim časovima ponovo rešila ponovo da mi prebaci sve to. Ja sam napustio stan, sad idem za Minhen.

Savković je potom objavio sliku u intimnom zanosu za misterioznom crnkom, te su mnogi pomislili da je definitivno prebrodio raskol sa suprugom, ali je očigledno došlo do premene, s obzirom na to da je Savković uvideo svoje greške, i kako kaže, traži oproštaj.

- Pokajao sam se, mnogo mi je krivo. Sve što sam izgovarao, bilo je u naletu besa. Slika koju sam okačio na Instagram bila je stara, više od dve godine. Ja zaista nikada ne bih varao svoju ženu. Krivo mi je, želim javno da joj se izvinim, mnoge stvari sam preuveličao. Da sam hteo da je varam, ne bih joj pravio dete. Javno tažim njen oproštaj.

Savković je priližio fotografiju kao dokaz da je lažirao novu partnerku, kako bi zazvao gnev svoje još uvek zakonite supruge. Da li će do pimirenja doći, ostaje nam da vidimo.

Autor: S.Z.