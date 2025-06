ON JE BESKIČMENJAK: Stanić osuo drvlje i kamenje po Kariću, Luka istakao da Aneli od njega pokušava da napravi NAJGOREG! (VIDEO)

Haos!

Naredna koja je iznela svoje mišljenje tokom nominacija Odabranih, bila je Sanja Grujić.

- Nominujem Milenu Kačavendu, iliti Milenka Ku*čavendu. Ima jezik kao krava, odvratna je - kazala je Sanja.

- Takođe Milenu nomujem. Ona je obična bezobrazna starica, suvišno je pričati išta o takvoj osobi - kazao je Marko Stefanović.

- Nominujem Karića. On je jedan beskičmenjak. Običan smrad i ke*ator. Jasno je kakava je to osoba. On se nikada neće oprati od svojih postupaka. Pričao sam o njemu, tek ću pričati. Jedva čekam da ga raskrinkam s argumentima i dokazima. Njegov otac je takođe mangup na baterije - kazao je Stanić.

- Anđela je prva koju bih nominovao, a druga je Ena. Međutim, Enu ću da nominujem. Ona je najmorbidnija osoba, definitivno - kazao je Terza.

- Nominujem Anđelu. Smatram da je lažov i prevarant, jednako sve kao i Gastoz. Ispala je mnogo pametnija od njega, kad je rekla da je učenik nadmašio učitelja. Smejem se njhovim svađama. Ona se nije promenila, glumi žrtvu. Izdala je sve svoje prijatelje. Nemam lepo mišljenje o njoj - istakao je Ivan.

- Da nije u Odabranima, nominovao bih Aneli. Pored nje bih nominovao i Đedovića, jer je ona sama rekla kako ja njega ne podnosim - rekao je Luka.

- Sramoto jedna, ovo sve pričaš da se dodvoriš publici - kazala je Aneli.

