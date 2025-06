Razvezala jezik: Anđelu preporodila sočna trač partija, ovo joj je utisak noći! (VIDEO)

Žestoko oplela!

Anđela Đuričić nakon burne noći nastavila je žestoko da ogovara svoje cimere, a najviše ju je šokirao haos koji se desio između Marka Stefanovića i Sanje Grujić.

- Sinoć kad je bila provučeno ja sam rekla da neću to da komentarišem, ali ne zbog mene nego jer imam roditelje. Ona misli da sam ja to pustila, kakva debilka. Oni su oca predstavili kao nasilnika najvećeg i da majka mora da se odrekne sina zbog oca. Tata ispada ozbiljan monstrum, ja sam shvatila da je lik u stanju da odvoji majku od sina kojeg je rodila, ovo je boleština. Sanja njemu uz sve to kaže da bira i da ide kod nje kući, a onda kaže da ga ne odvaja od porodice. Ona neće da se rukuje, pa atomatski ga je odvojila. Boleština - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić